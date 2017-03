Cuarto día de campaña: a la espera del censo

A mediodía de hoy quedará cerrado definitivamente el censo electoral con la lista de afiliados del PP de Castilla y León que mañana participarán en las primarias del partido. Es la joya de la corona. Cuántos afiliados. De qué provincias… Sin duda, los precandidatos empezarán a hacer cábalas una vez que conozcan esos preciados datos y es posible que eso traspire en algunos de sus mensajes finales. Hoy se despiden de su particular campaña electoral.

«No me estoy dirigiendo a la organización, no me estoy dirigiendo a quien lleva la dirección de las organizaciones provinciales porque yo creo en el afiliado», ha venido repitiendo en todos los actos Antonio Silván, que se define como «el candidato de los afiliados», el que aboga por estar más en la calle y menos en los despachos.

También Alfonso Fernández Mañueco ha puesto en valor el «aval de la militancia» del que ha venido haciendo gala desde el pasado lunes y ha tratado de desprenderse de la etiqueta de «candidato oficialista» que le han colgado en determinados ámbitos.

Todo está servido. Apenas 24 horas quedan para que los precandidatos replieguen velas, descansen unas horas y conozcan la sentencia final. Las votaciones se celebrarán mañana entre las 17:00 y las 21:00 después de que el Comité Organizador haya decidido ampliar en una hora el horario. Pero hoy todavía queda parte de batalla que librar.

Antonio Silván se despedirá de esta aventura en Palencia, una provincia que ha querido guardar con exceso de celo su preferencia por uno u otro candidato (también Mañueco visitará Palencia) mientras que el precandidato charro, dirá adiós a la campaña por las primarias, desde Valladolid.