Segundo día de campaña: Mañueco más cómodo que Silván

La jornada arranca diferente para los dos precandidatos a optar a la presidencia del Partido Popular en Castilla y León. Mientras que Alfonso Fernández Mañueco tiene previsto mantener un encuentro a las 11 de la mañana de hoy con la directiva del PP de Ávila, Antonio Silván visitará dos provincias cuyos presidentes ya han dicho públicamente que apoyan al otro candidato: Segovia y Soria.

Antolín Sanz, presidente todavía del PP de Ávila (ha dicho que no volverá a optar a la presidencia popular cuando llegue el congreso provincial) le trasladará a Mañueco su intención de buscar y sellar un consenso entre los dos candidatos para evitar una brecha aún mayor en el seno del partido y lo hará en un encuentro en el que está previsto que acudan afiliados, nada que ver con la soledad que vivió el precandidato charro en la mañana de ayer en León. Si bien es cierto que por la tarde se quitó la espina rodeándose de compañeros en la sede de Soria.

Allí mismo terminará hoy Silván su segunda jornada electoral, en Soria. La presidenta del PP, María del Mar Angulo, no dejó de fotografiarse ayer y sonreír ante los flashes acompañando a Mañueco al que ya ha reconocido que apoyará en las elecciones del próximo viernes. Habrá que ver hoy si también recibe a Silván y cómo se desenvuelve este candidato en una sede en la que sabe que no cuenta con el apoyo oficial. No obstante, el precandidato leonés acude al este de la comunidad con el chute de adrenalina que anoche firmó en Valladolid donde fue abrazado y arropado a partes iguales. La directiva vallisoletana no quiso pronunciarse oficialmente sobre ningún apoyo pero en la sede popular se notaba el calor hacía Silván.

El también alcalde leonés superará esta noche el ecuador de la campaña después de haber pisado también tierras segovianas, una provincia donde casi ni esperaron a que se anunciase la intención de Mañueco para optar a la presidencia del partido, cuando ya hicieron público su apoyo.

La de hoy es la segunda jornada de una desconocida jornada electoral en el Partido Popular de Castilla y León que trae de cabeza a los miembros del comité organizador. El presidente de este organismo, Raúl de la Hoz, reconoció ayer que son muchas cosas las que hay que prever (verificación de datos de los afiliados, colocación de urnas, revisión de censo, etc...) y poco el tiempo para hacerlo.