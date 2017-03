Juan Vicente Herrera: «Silván y Mañueco se han criado a mis pechos»

Sarcástico en alguna ocasión; relajado durante la gran mayoría del acto y tranquilo, muy tranquilo, se le ha visto a Juan Vicente Herrera en el acto público en el que ha participado esta mañana (la firma de varios acuerdos en materia del Diálogo Social) y en el que se le ha preguntado sobre su decisión de no presentar candidatura para seguir presidiendo el Partido Popular de Castilla y León de cara al congreso del 1 de abril.

La decisión se hizo pública ayer a través de un comunicado emitido por el partido a media tarde y a ese hecho se ha referido el propio Herrera para echar balones fuera ante la petición de una valoración que le han trasladado los periodistas.

«Sobre mi decisión no tengo opinión. Esta mañana lo he consultado con el espejo y estaba de acuerdo», ha contestado sarcásticamente recordando aquella expresión que le dirigió a su presidente, Mariano Rajoy, cuando dudaba si continuar como candidato a la presidencia del Gobierno. En aquella ocasión pidió al líder de los populares que se mirara al espejo antes de decidir. Al parecer Herrera lo ha hecho.

Los candidatos

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre los candidatos que ya han hecho pública su intención de relevarle, Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco. «Son dos personas a las que quiero, políticamente se han criado a mis pechos. En todas sus responsabilidades creo que he tenido algo que decir y es una demostración de cariño. Le puedo indicar, frente a alguna bobada que se ha escrito y no precisamente aquí, que se deslizan. No me pongo medallas (sobre la designación de ambos candidatos como miembros de los órganos de la dirección general del Partido Popular nacional, porque en los dos casos) ha sido a petición personal de Juan Vicente Herrera a Mariano Rajoy».

Con todo, Herrera reconoce que empieza un periodo nuevo que es «distinto. Esto es mejor» y sin ningún tipo de complejo ha reconocido que es «un hijo del dedazo», aunque luego «me lo he ganado», ha puntualizado. «No fue malo el dedazo, dicen algunos. He leído opiniones y es lógico, para todos los gustos. Nosotros hacemos el tránsito hacia un proceso que seguro que se puede perfeccionar. Tenemos otros partidos que pueden tener la patente registrada y a los que les da resultados horrorosos»

El presidente ha insistido además en que al final, lo que está ocurriendo ahora es que «damos el tránsito de los que fuimos los hijos del dedazo». En su caso, le ocurrió en dos ocasiones, en 1993, cuando me hizo cargo del PP de Burgos y en 2001, cuando «pasó lo que pasó», que Juan José Lucas, le cedió el testigo.

Sobre el proceso

Como un afiliado más, el todavía presidente del PP ha asegurado que «participaré en el proceso, votaré y tendré que votar en blanco. Todavía habrá alguno que me exija enseñar la papeleta», ha ironizado.