Herrera mantiene un absoluto mutismo sobre su candidatura para seguir al frente del PP

Juan Vicente Herrera habla, pero no dice. El presidente de Castilla y León ha clausurado al mediodía de este viernes, 24 de febrero, la junta directiva regional de su partido, que ha convocado el congreso regional del 1 de abril. Sin embargo, y pese a que ha animado a los suyos a participar en el proceso precongresual y congresual, el primero con primarias, Herrera ha evitado hasta dejar pistas sobre si presentará su candidatura al mismo:«En lo que a mí respecta la única noticia hoy es el congreso regional del 1 de abril, que será el más abierto y participativo de todos hasta ahora, más exigente con los militantes, que tendrán que ser más activos».

Consciente de que si se presenta no tendrá rival, Juan Vicente Herrera tiene ahora por delante, como el resto de aspirantes a la Presidencia del PP Castellano y leonés, quince días para formalizar su candidatura. Los estatutos del partido fijan un plazo de entre siete y quince días para que sean registradas las propuestas que optan a dirigir el partido en la comunidad autónoma. No será por tanto hasta que se cierre ese plazo de algo más de dos semanas cuando se sepa si los populares seguirán teniendo al frente a Juan Vicente Herrera quien, haga lo que haga respecto al partido, ya ha dicho que en 2019 no será candidato a la Presidencia de la Junta. Es cierto que porque ya está en vigor una ley que se lo impide, pero no lo es menos que es por propio deseo: el mismo Herrera es quien impulsó esa ley y encargó a su vicepresidente, José Antonio De Santiago-Juárez, que el texto dejase muy claro que él ya no tiene ninguna opción de ser de nuevo cartel electoral.

Por otra parte, la junta directiva regional de hoy ha aprobado que el comité organizador del XIII congreso del 1 de abril lo presida Raul de la Hoz.

En la junta directiva está presente el nuevo coordinador nacional popular y presidente del PP Zamorano, Fernando Martinez-Maillo, y también el vicesecretario de comunicación Pablo Casado.