Un percusionista en el Corsario

¡Todos los padres quieren hablar de sexo con sus hijos! pero sabemos que no siempre es fácil encontrar las respuestas a todas sus preguntas. 'Anda... Que te tenga que enseñar yo a hablar de Sexo' es un libro escrito por un chico de 13 años (Iván Ruiz) y su madre, educadora sexual (Rosa Eva Rabanillo). Y eso te dará la visión de los más pequeños y la guía de una profesional. Si te apetece que en tu casa tus hijos puedan hablar de sexo sin tapujos... Si lo que deseas es no darles la espalda y que la confianza se quede a vivir con vosotros... ¡No te pierdas su próxima presentación en Valladolid! Viernes 24 de febrero a las 18:30 horas en El Lobo Feroz, librería infantil (C/ Paulina Harriet, 29)