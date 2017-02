Días de blues

'El Festín de Babette', a partir de un relato de Isak Dinesen y versión de Antonio Álamo. Estreno absoluto. Teatro Calderón, desde el jueves al domingo. Con Javier Semprúm, María José Alfonso, María Garralón, Manuel de Blas, Paco Lahoz, Ana Otero y la voz en off de Vicky Peña. Y 16 actores no profesionales elegidos de un taller realizado en el Teatro Calderón de Valladolid. 'El Festín de Babette' que dirige Pepa Gamboa es un espectáculo único, en el que no se ha hecho mas que sumar. Con estructura de cuento, dramatizado en sus diálogos por Antonio Álamo, el proceso de ensayo ha aunado trabajo, ilusión y vértigo. Y aquí está, naciendo el 16 de febrero un montaje distinto, emocional, vibrante.