Más de dos mil perros, maltratados por sus dueños en Castilla y León

Desde abandonos, desnutrición, transporte inadecuado, insuficiente higiene, envenenamiento o negligencia en los cuidados hasta ahorcamientos, muertes o heridas por tiroteos o palizas. El maltrato de animales abarca todo un amplio abanico de diferente gravedad; pero siempre es una agresión contra su confortabilidad y su dignidad. Tener una mascota o un perro de caza o un animal de granja... es una responsabilidad y no un capricho, ni una oportunidad temporal o un uso para explotación.

Castilla y León ocupa el vergonzoso primer lugar de los malos tratos cuando de perros se trata en proporción a su número de habitantes y el segundo en porcentaje del total, después de Andalucía. Los datos que recoge el nuevo informe delMinisterio de Agricultura y Medio Ambiente sobre el sector de animales de compañía tan solo puede constatar los datos del Seprona de la Guardia Civil. Una cifra que no incluye en general ni datos de Policía ni de corporaciones locales, juzgados o centros de acogida. Y además muchos malos tratos se desconocen o no se denuncian. Protectoras, organizaciones de ecologistas o la Fundación Affinity que realiza estudios anuales sobre estas situaciones alertan del bajo número que llega a denunciarse. Apenas saltan los casos más llamativos a los medios de comunicación como los de caballos desnutridos, graves palizas, los ahorcamientos o los gallos de pelea. Las denuncias relacionadas con el bienestar de los animales como la idoneidad de los alojamientos, la higiene, el transporte inadecuado o la falta de registros documentales y sanitarios fueron a 11.729 el año pasado en España, según el balance de la Dirección General de la Guardia Civil. Los delitos por violencia o abandono de animales domésticos tienen penas de hasta 18 meses de prisión y hasta seis meses de inhabilitación;pero pocos llegan a una condena comparados con los miles casos de maltrato animal.

Abandono masivo de galgos

«El problema radica básicamente en dos frentes: La cría indiscriminada de galgos y el abandono masivo al final de la temporada de caza». Así de claro lo tiene la protectora de animales vallisoletana Scooby a la hora de analizar el problema del frecuente abandono, e incluso maltrato, de canes de esta raza.

Destaca que una investigación de la World Society for the Protection of Animals (WSPA) en los años 2001 y 2002, demostraba que, en España, se crían decenas de miles de galgos anualmente para el campeonato nacional de carreras y que Medina del Campo es «el punto de mira para todos aquellos interesados en las carreras de galgos en España». Así, hace algo más de un decenio, era una tradición para los galgueros cada año y al final de la temporada de carreras en enero o febrero, matar a sus galgos ahorcándolos en masa en los pinares de esta localidad y sus alrededores. A partir del 2001, los propios galgueros empezaron a llevar ellos los perros que no querían al refugio. El resultado es que Scooby, recoge su propia web, «da cobijo a unos 450 perros, sobre todo de dicha raza». Este refugio asegura que todos los perros son esterilizados y reciben atención veterinaria.

Destaca además la protectora que «cualquier persona en este país puede criar galgos – los únicos requisitos son ser propietario de un macho y de una hembra. No existe control alguno por parte de las autoridades y –añade– aunque existen leyes para regular el tema, nadie se ampara a ellas. Se debería identificar a cada animal – cosa muy poco frecuente–, y se debería obligar a los criadores a que registraran a cada perro para poder regularizar la cría».