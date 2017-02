Los tasadores que abren la ronda de testigos se ratifican en sus valoraciones de la Perla Negra

Esta es una muestra más, de como el dinero de todos, sirve para que presuntamente se enriquezcan cuatro listos en base a su condición o su cargo. Los datos que voy a presentar son reales, extraidos de los servicios de valoración de bienes inmuebles urbanos de la Junta de Castilla y León, que cuenta con la mayor base de datos de transacciones inmobiliarias de la comunidad, muy por encima de cualquier empresa de tasación, ademas de ser de acceso público (no se puede decir que se desconocía su valor). Si entramos en el propio sistema de valoración de bienes urbanos de la Junta de Castilla y León y damos todas las características del edificio como antiguedad, metros útiles, metros construidos, ubicación, uso, etc. podemos acreditar que el edificio esta supervalorado en su relación precio de mercado/precio pagado. Teniendo en cuenta, que el edificio tiene una superficie construida de 31.247 m2, de los cuales Bajo rasante, en tres plantas, tiene una superficie dedicado a garajes de 15.763m2 que valen en máxima calidad 5.701.423, 57 ?. Sobre rasante tiene una superficie de 15.486 m2 en siete plantas, dedicados a oficinas y trastero que valen en máxima calidad 9.747.431,89 ?. Haciendo un valor total del edificio de 15.448.855,4 ?, si añadimos el valor de la parcela de 6.255 m2, tiene un valor de 801.402,57? que hacen un valor total de 16.250.257,9 ?. Es incomprensible, los hechos son incontestables, no existe ninguna razón que justifique el precio pagado. Se supone que las valoraciones de esas empresas son objetivos, pues no hay otra manera de determinar un valor que el sistema comparativo, de precios medios de mercado, directamente relacionado con el entorno y hay que entender que aún a dia de hoy la zona es un solar y las edificaciones quedan alejadas, además de no estar en el mismo centro de una población. ¿Hasta cuando vamos aseguir soportando tanto abuso por parte de los que hemos depositado nuestra confianza? Las próximas elecciones vas y les sigues votando.