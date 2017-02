Cómo lograr una plaza de peón de carreteras en Castilla y León sin llegar al 5 en el teórico

La convocatoria de empleo público de la Junta de Castilla y León en el ámbito del personal laboral para las plazas de auxiliar de carreteras ha concluido con un listado de aprobados que incluye a varios aspirantes que no llegaron al 5 en el examen teórico, primera prueba del proceso de selección y eliminatoria si no se superaba. Todo ello consta en la convocatoria y resoluciones del proceso que pueden consultarse en la página web de la Junta de Castilla y León

Para promoción interna se ofertaban cinco plazas y otras doce eran para acceso libre. A estas últimas se presentaron muchos más aspirantes y el teórico, con esa nota de corte de notable, lo superaron un centena, parte de ellos con más de un 9.

No es ilegal, pero sí resulta llamativo, que la nota de corte se sitúe por debajo del aprobado. Según explican desde la Viceconsejería de Función Pública, es potestad del tribunal evaluador (compuesto en su mayoría por ingenieros de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente) «determinar la puntuación necesaria para alcanzar la calificación mínima y declarar aprobado el ejercicio». Así lo establece la resolución oficial por la que se rige el proceso.

El tribunal de esta convocatoria decidió fijar un 4 como nota de ‘aprobado’ para los aspirantes de promoción interna y exigir un 7,67 para los candidatos a hacerse con una plaza que se presentaban por el turno libre. El ejercicio, tipo test y de corrección automática, se puntuaba de 0 a 10. Esa nota de corte se decide, según destacan desde Función Pública, «con anterioridad a la identificación de los aspirantes», algo que se hace en función de «cuestiones como la complejidad del examen o el número de personas que se presentan».

El listado de aprobados del test teórico sobre los once temas que iban a examen asciende en promoción interna a once aspirantes, de los que seis no llegaron a alcanzar la puntuación de 5. La nota máxima en el teórico fue un 7,02. Todos ellos pasaron al segundo ejercicio, el práctico, que consistía en manejar un pico y una pala para el movimiento de grava y arena, además del perfilado de una cuneta. Para esta prueba, el tribunal sí exigía un mínimo de 5 para aprobar.

El examen práctico lo superaron nueve aspirantes de promoción interna, cinco de ellos beneficiarios de esa nota de corte de 4 que abría la puerta al manejo del pico y la pala. Para aprobar la oposición y presentar a valoración los méritos (experiencia, títulos académicos y cursos) había que sacar al menos un 10 con la suma de las puntuaciones de las dos pruebas. Los cinco aspirantes que aprobaron la del pico y la pala tras pasar con menos de un 5 en el teórico han superado la oposición al recuperar nota con el ejercicio del movimiento de áridos y la cuneta.

Del centenar de aspirantes del turno abierto que superó en el teórico esta nota de corte de notable que estipuló el tribunal, la puntuación del ejercicio práctico hizo un cribado que estableció un listado de aprobados de 25 personas para las doce plazas ofertadas.