Referencia en sordoceguera

La Asociación de Sordociegos de Castilla y León (Asocyl) es desde 2008 la única entidad de la región integrada y dirigida por personas sordociegas que trabaja por la comunicación integral, la mejora de la autonomía personal y por una atención socioeducativa de calidad. Fue en este año cuando la asociación comenzó su andadura como Asocyl, aunque ya tenía experiencia en el movimiento asociativo.

De cerca PresidentaPatricia Zorita Camarón es la presidenta de la Asociación de Sordociegos de Castilla y León desde el año 2014. Ha estado vinculada desde siempre al movimiento asociativo de las personas que, como ella, padecen sordoceguera. En su familia son tres las personas que sufren la doble limitación sensorial combinada a consecuencia del Síndrome de Usher.

La singularidad de la entidad es que está integrada y dirigida por las propias personas sordociegas, usuarias en todos los casos de la lengua de signos española (LSE) y que desarrollan tanto los programas asistenciales como las actividades específicas que se ofrecen a todos los asociados y a sus familias «de un modo totalmente accesible y contando siempre con el respaldo profesional de mediadores, expertos en sistemas de comunicación táctil y en técnicas guía».

Desde la asociación explican que «lamentablemente» no existe un censo oficial ni en España ni en Castilla y León sobre el número y la distribución de la población que sufre la doble limitación sensorial combinada. Esto dificulta, según afirman, que se pueda valorar y conocer al colectivo para poner los medios adecuados que permitan alcanzar la finalidad que se propone la entidad.

«Las personas sordociegas no son muchas, pero se encuentran con unas enormes e inimaginables dificultades para desarrollar cualquier acción por sencilla que parezca», destacan desde la Asociación de Sordociegos de Castilla y León, que defiende que «ya no vale el argumento con el que se justifican muchas veces las insuficientes subvenciones públicas que recibe la entidad de que se trata de un colectivo pequeño y poco representativo de la discapacidad».

Explican desde Asocyl que alguien que carece de la vista y el oído, dos de los principales sentidos, no puede acceder a la información que genera la actualidad por ninguno de los canales convencionales, que aparecen multitud de obstáculos para la comunicación funcional y para las relaciones sociales, en algunos casos hasta con la propia familia, y que en la práctica, sus derechos como ciudadanos se difuminan y no pueden ejercerlos porque no se facilitan los medios razonables. La movilidad y la orientación también se ven afectadas, añaden, y estas personas precisan de un apoyo constante y especializado.

Consideran desde la entidad regional que otro factor determinante para la progresión efectiva del colectivo es la invisibilidad del mismo porque las personas sordociegas no tienen ningún signo externo que las identifique o señale sus limitaciones. Por este motivo, desde hace más de un año, por iniciativa de Asocyl y de la Federación Española de Sordoceguera (Fesoce), en la que está integrada la asociación regional, se implantó el uso del bastón blanco y rojo como elemento que distingue a las personas sordociegas. Esto facilita que se les pueda ofrecer ayuda de una manera eficaz, sirve de apoyo a la movilidad en pequeños desplazamientos habituales y eleva el grado de su autonomía.

En este sentido, se ha realizado una campaña de sensibilización social orientada principalmente a los más jóvenes. El objetivo es que los ciudadanos conozcan que el portador de un bastón blanco y rojo es una persona sordociega, por lo que los peatones y conductores no deben dirigirse a ellos oralmente para ofrecer ayuda o emitir señales sonoras para alertar de algún peligro.

Aunque la Asociación de Sordociegos de Castilla y León considera que se avanza muy lentamente, se muestra satisfecha de que ahora son los propios afectados los protagonistas de su vida, tras una «complicada» etapa anterior en la que se ocupaban de la sordoceguera las organizaciones de personas sordas o de personas ciegas. «Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos y ahora afrontamos un futuro repleto de retos y proyectos innovadores», manifiestan.