«Me da pena que no estén Cataluña y País Vasco»

El vicepresidente de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, no ha podido ser más claro en su respuesta al ser preguntado por las ausencias de los presidentes vasco y catalán en la Conferencia de Presidentes, que se celebra hoy en el Senado: «Me da pena que no estén. Lo siento por los ciudadanos de sus comunidades. Aunque los catalanes y los vascos están representados aquí por el Gobierno de España, no lo están por sus respectivos gobiernos autonómicos. Y eso me da mucha pena», ha agregado.

El vicepresidente de la Junta ha hecho estas declaraciones ante los medios a la entrada del Senado. Herrera ha viajado a Madrid acompañado solo del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, y de su directora de Comunicación, Inmaculada Encinas. Esta más que reducida representación contrasta con el elevado número de cargos y asesores que acompañan a algunos otros presidentes, como pudo observarse esta mañana a la entrada de ellos en el Senado. Especialmente significativas son las representaciones andaluza y madrileña.

Las medidas de seguridad son otra de las notas llamativas de esta Conferencia de Presidentes. Especialmente si se compara con las anteriores. En esta ocasión se han doblado e incluso triplicado los controles en los accesos, de los que no se libra ninguna persona, sea alto cargo de algún gobierno, sea periodista o sea personal de la Cámara Alta. El hecho de que el Senado sea hoy el epicentro de la España institucional justica que se hayan incrementado de forma tan notable las medidas, en un momento en el que la alerta de seguridad por la amenaza yihadista es mucho mayor que hace cinco años, cuando la anterior Conferencia.

Está previsto que los presidentes efectúen un pequeño receso en sus reuniones de trabajo entre las dos y las tres de la tarde y que continúen a partir de esa hora, para concluir a partir de las siete de la tarde.