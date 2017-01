Castilla y León se prepara para el punto álgido de la ola de frío

Castilla y León comenzará a notar la crudeza de la ola de frío esta madrugada, cuando se alcanzarán mínimas de hasta -11 grados en municipios como Villablino (León) o Riaza (Segovia).

Tras la noche, durante la jornada del miércoles, la situación no mejorará, ya que las máximas serán especialmente bajas. En algunas zonas previsiblemente no se pasará de los 0 grados como en Burgos, Aguilar de Campoo (Palencia), Ávila o Riaza (Segovia). En Villablino, Palencia y Segovia el mercurio no subirá de 1 grado. En Zamora se llegará a 4 mientras que en León, Salamanca y Valladolid no se alcanzará más de 3 grados.

Durante la madrugada del miércoles al jueves se esperan valores similares y las heladas serán de nuevo generalizadas.

Toda la comunidad permanece en alerta amarilla por frío desde hoy martes hasta el jueves incluido. Hoy martes se trata de una alerta amarilla (riesgo) generalizada pero durante el miércoles y el jueves se suma además la alerta naranja (riesgo importante) en las zonas montañosas de León, Burgos, Soria, Segovia y Ávila.