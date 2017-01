Una alfombra roja, ¿para qué?

Tanto afanarse los servicios de protocolo del Senado porque hubiese una alfombra desde la puerta principal del palacio de la Plaza de la Marina hasta el acceso de control en la calle para que los presidentes autonómicos hiciesen el paseíllo desde sus coches hasta la entrada y, ¿para qué? Como diría el castizo, 'pa ná'. El más madrugador de todos los asistentes fue Juan José Imbroda, presidente de Melilla y el único de los responsables reunidos que es senador y, a continuación, la navarra Uxue Barcos, que fue la única que hizo su entrada por la alfombra roja hasta los pies del monumento a Cánovas, donde esperaba Pío García Escudero para darles la bienvenida a todos y cada uno de los presidentes. Pese al frío, García Escudero esperó sin abrigo los más de tres cuartos de hora que duró la llegada de los mandatarios autonómicos. Ningún otro presidente cruzó la explanada por la alfombra; todos optaron por el asfalto.

Tras Uxue Barcos, un experimentado Miguel Ángel Revilla, que vuelve a este tipo de Conferencias después de la ausencia de la última, en la que estaba en la oposición en su comunidad, hizo el paseíllo con un tres cuartos con el que se abrigó. Pero Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Juan Jesús Vivas (Ceuta), Javier Fernández (Asturias), Fernando Clavijo (Canarias), José Ignacio Ceniceros (La Rioja), Juan Vicente Herrera (Castilla y León; ¿quién dijo frío en Madrid cuando llega un burgalés?) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) bajaron de sus vehículos sin abrigo con el que protegerse. El valenciano Ximo Puig y el gallego Alberto Núñez Feijóo, que llegaron a continuación, sí se protegían con abrigos, mientras que la presidenta de Madrid se lo quitó nada más bajarse del coche. Llamaron muchísimo la atención los altísimos tacones de Cristina Cifuentes, lo que hizo que su paseo del coche a los pies de la estatua de Cánovas durase algo más que los del resto. Tampoco lucieron abrigo el aragonés Javier Lambán, ni el murciano Pedro Antonio Sánchez, ni la andaluza Susana Díaz. Lo contrario que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que echó mano de un tres cuartos negro. Francina Armengol, la presidenta balear, que también lucía abrigo, fue la última mandataria autonómica en llegar a la sede del Senado, minutos antes que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su majestad el Rey Felipe VI. El presidente y el Rey sí echaron mano del abrigo, pero Rajoy se lo había quitado ya cuando salió a recibir al Rey. Este, inicialmente se fotografió con abrigo entre Rajoy y el presidente del Senado, pero a continuación se lo quitó y volvió a posar sin él.

La de la alfombra roja, que, sin más pisadas que las de la presidenta navarra, quedó casi impoluta, casi lista para recoger si ni siquiera tener que pasar la aspiradora, no fue la única anécdota del arranque de la Conferencia de Presidentes. Poco antes de las ocho de la mañana, cuando aún faltaba un buen rato para que se presentasen los asistentes a la Conferencia, las banderas autonómicas que estaban recién colocadas para la posterior foto de familia cayeron al suelo por un golpe de aire. ¿Todas? No, todas no: las de Castilla y León y Ceuta resistieron la embestida del viento. ¿Premonitorio? ¿Una señal? En política, como todo está por escribir, hay que esperar a las señales. Por de pronto, en la sede del Senado hay nada más y nada menos que 600 periodistas entre redactores, fotógrafos y cámaras de televisión, acreditados para informar de tan importante jornada. Y esperando señales, claro, de lo que esté ocurriendo en el interior del Salón de los Pasos Perdidos, que ha sido habilitado como escenario del encuentro de los presidentes. Y pese a las ausencias de los jefes del Gobierno catalán y vasco, tanto en el exterior como en el interior, ondean las banderas de sus comunidades autónomas.