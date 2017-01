La gripe ya supera la epidemia del año pasado y complica las urgencias

Los recursos humanos y de espacios muy ajustados en urgencias a una atención media habitual se han visto desbordados desde hace semanas por la confluencia de las afecciones respiratorias, en especial los procesos gripales, con el frío y la niebla, entre otras afecciones. Y ello en un periodo navideño y festivo, de vacaciones y, eso sí, en el que al menos las intervenciones quirúrgicas programadas descienden y, por lo tanto, la ocupación de camas por cirugía es menor. Aún así, insuficientes camas, ambulancias haciendo colas para entrar en los hospitales, enfermos en los pasillos y personal insuficiente. Con sus más y sus menos, es la estampa más general en los complejos asistenciales de Castilla y León, tampoco está mejor el resto de España. Y la situación es especialmente conflictiva en Valladolid, sobre todo en el RíoHortega, en Salamanca, Palencia y Burgos.

Las tasas de gripe se han disparado hasta el punto de haber superado ya con creces los datos del año pasado hasta adquirir «un nivel de intensidad muy alto en comparación con las temporadas anteriores», tal y como lo califica la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. Según su informe epidemiológico semanal, la tasa por cien mil habitantes es ya de 416,77 casos mientras que el pico más alto de la pasada temporada no superaba los 170 casos por dicha población, tasa que tuvo lugar concentrada en febrero. No obstante, los datos del año pasado son muy bajos, mucho menor que la temporada de 2014-2015 que llegó a los 422 casos que, no obstante fue de alta incidencia, según los datos la Red Centinela.

El último informe, correspondiente a la primera semana del año (2 al 8 de enero), indica que la gripe afecta de manera «importante» a adultos y a personas mayores. Y, en cuanto al virus predominante, sigue siendo el tipo A (H3N2) al igual que en el resto de España y que en los países del hemisferio norte.

Los hospitales de Valladolid, Salamanca y Burgos, los más desbordados

Según explica el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, el problema de los hospitales no es de falta de camas, «porque se pueden poner en funcionamiento cuando hacen falta. No lo están siempre porque la mayoría del año la media de ocupación es del 75%, es decir, que el 25% de las camas están cerradas y sería absurdo otra cosa si no se usan».

Y ¿qué satura las urgencias? Pues un poco de todo; pero especialmente que la Atención Primaria tiene también demoras que superan la semana y los pacientes recurren entonces a los hospitales para recibir un diagnóstico y tratamiento. También una población envejecida y pluripatológica que consume más recursos y con más frecuencia. Y más complicaciones, los procesos gripales terminan en una neumonía u otros problemas graves.

El Río Hortega, uno de los que más problemas de presión asistencial ha registrado ya ha abierto con el principio del año, una treintena de camas, entre ellas las de la unidad que se reservó en su día para el ébola.

El otro hospital vallisoletano, el Clínico soporta mejor la alta demanda pero también tiene problemas de camas y prevé la puesta en marcha en los próximos días de una planta de hospitalización.

En cuanto al hospital de Salamanca, el brote de bronquiolitis en niños que suele darse en enero pero que se ‘adelantó’ a mediados de diciembre ha provocado, explica también Sáez Aguado, la plantilla con un pediatra, una neonatóloga y un puesto de guardia más durante los fines de semana, entre otros.

La Plataforma de Salud Pública de Burgos también denuncia que en el complejo burgalés «la situación en urgencias es caótica, incluso agravada porque se han perdido dos salas de asistencia en las que están ‘aparcados’ los pacientes en espera de ingreso. Mientras tanto continúa cerrada la planta H7, al parecer «porque sus componentes se vienen usando como repuestos para sustituir los averiados en el resto del hospital». La organización critica, además, «la improvisación de Sacyl que debería prevenir estos colapsos».

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta que tome las medidas necesarias «para ofrecer unas urgencias y unos servicios sanitarios y hospitalarios de calidad, sin colapsos, sin demoras insoportables y con la atención que merecen los ciudadanos», para lo que el sindicato independiente exige «que se cubran las plantillas con los refuerzos y las sustituciones que sean necesarias» y advierte de especiales problemas en los tres hospitales de Valladolid y el centro Arturo Eyries de la misma ciudad y también de forma especial en El Bierzo.

También Satse advierte «que la falta de sustituciones del personal de los centros de salud está colapsando los puntos de atención continuada de Valladolid y las urgencias de sus hospitales. Aseguran que, en algunos puntos de atención continuada, como en Arturo Eyries, «su personal ha tenido que ver en un día a 600 pacientes, que esperan horas».

El sindicato de enfermería recuerda que Sacyl «no está sustituyendo al personal; lo que motiva que el resto de personal tenga que cubrir la ausencia de sus compañeros y que aumente la lista de espera a una semana para recibir asistencia.