Uno de cada cuatro castellanos y leoneses adopta una mascota

Son seres vivos no juguetes. Cachorros que crecen. Necesitan cuidados veterinarios, alimentación e higiene, varios paseos diarios y un lugar donde quedarse cuando sus dueños viajan. Un animal de compañía, incluso los que menos atenciones requieren como los peces o pájaros, reclaman que se les dedique tiempo y constancia. Por ello, la compra de un perro o un gato para los más pequeños de la casa debe ser un gesto «responsable», recuerda el Colegio de Veterinarios de León. Y si este va a ser el regalo de los Reyes Magos, estos especialistas recomiendan involucrar a los niños en el cuidado de la mascota y recuerdan que, además de las especies con pedigree, las protectoras están llenas de mascotas que esperan una segunda oportunidad para poder ser adoptadas.

Son 594.115 los animales de compañía registrados en el activo de la base de datos en Castilla y León. La mayoría –584.862 son perros–;le siguen los gatos –6.984– y otros 2.359 entre aves, reptiles, conejos, cobayas y hurones e, incluso, cerdos vietnamitas. Significa que, en torno a la mitad de los hogares, de la comunidad –en un cálculo medio de 959.615 casas con 2,6 personas por unidad (que es la media regional – los que acogen algún animal de compañía. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) analiza en un informe este sector y su trabajo permite no solo cuantificar los animales de compañía por comunidades sino su peso económico o la venta a través de internet, entre otros aspectos.

La importación ilegal, una amenaza para la salud pública La demanda de animales de compañía está muy condicionada por las modas. En los últimos años, recoge el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha producido una fuerte demanda de animales exóticos, aves y reptiles, y en especial de los camaleones. Actualmente hay una mayor demanda de perros malteses y loros yacos. Además, se considera que empieza a gestarse un ‘boom’ con los canguros, lo que se prevé un problema relacionado con temas de importación, dentro de unos años. Destaca el informe que las cifras exactas de importación se desconocen; pero «se estima que la entrada de animales de forma ilegal es muy elevada» y destaca que tal irregularidad puede generar serios problemas de salud o de extinción, entre otros.

Los veterinarios recomiendan esta reflexión y compromiso dados los cientos de abandonos de animales que se producen meses después de haberse incorporado como un miembro más de muchas familias. En España se dejan a su suerte unos 145.060 perros y gatos al año –5.656 en Castilla y León–, según dicho análisis del Ministerio. Más si se suman los exóticos, sobre todo de cierto tamaño, que se abandonan con mayor facilidad aún cuando se pasa el capricho y se descubre que no era tan fácil cuidarlos. El vocal de Pequeños Animales del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Pedro Neira, recuerda que «un perro no es un juguete. Hay que sacarlo a pasear, pagar un alojamiento cuando llegan las vacaciones, disponer de un presupuesto mínimo para el veterinario… Cuando se toma la decisión de incorporar una mascota a nuestra familia hay que pensar mucho más allá del día en que se efectúa ese regalo. Es una pena que se sigan abandonando animales por no tener en cuenta estas cuestiones básicas». Neira destaca que de los animales que se abandonan en España, apenas entre el 10% y el 15% son finalmente adoptados de nuevo. Por eso, desde el la organización colegial recuerdan que «es importante que los niños acompañen a sus mascotas al veterinario porque les hace tomar conciencia de que tener un animal es una responsabilidad. Se crea una complicidad porque nos ven como el pediatra de su perro o su gato». Las vacunas y desparasitaciones –añaden– son imprescindibles «no solo por la salud del perro, sino también por los propietarios, para evitar enfermedades como las que transmiten garrapatas, pulgas, parásitos como lombrices, el quiste hidatídico…».

La crisis supuso cierta contención en el número de mascotas adquiridas, especialmente bajó el de gatos; pero las dificultades que trajo la recesión económica en este sector no afectó tanto al número como a la calidad de sus cuidados y manutención. Más machos que hembras; pero con una diferencia discreta y muy frecuente esterilización en los felinos, de en torno al 70%, pero escasa en los canes, que solo alcanza al 32%.

El dato 594.115 mascotas tienen los castellanos y leoneses. De ellas, 584.862 son perros; 6.894, gatos y hay 1.042 hurones. Además, 163 son aves; 26, reptiles, y 34 conejos y cobayas. El resto, 1.094, se reparte entre otras especies, entre ellas, los peces. Sexo. Los perros se reparten entre 297.314 machos y 287.548 hembras. Hay 3.480 gatos registrados y 3.414 gatas. Esterilizados. Es más frecuente entre los felinos y son 3.619 los esterilizados y 5.226, los canes. uLegislación. Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía de la Junta. uGestión. Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta. Dirección General de Producción Agropecuaria. Información. La base de datos autonómica constata el número, el sexo, la raza, la edad, si está o no esterilizado y la vacunación; pero solo el registro del País Vasco incluye la aptitud psicológica del animal. Gastos. El gasto más alto corresponde a los perros, con 817 euros anuales y el más bajo a otras mascotas, con 376. El coste en gatos se sitúa en un nivel intermedio, con 534 euros. Si una familia tiene más de un animal subiría a unos 1.500 euros anuales. Internet. Las dos principales plataformas digitales de venta de mascotas suman 369.000 aunque algunos se repiten en ambas.

En cuanto a la forma de adquisición, en el caso de los perros la más habitual es que sea un regalo para alguien –lo es en el 53% de los casos– y la adopción también tiene un importante peso –supone el 13,6%– y si es a través de la compra (31,4%) la tienda es lo más frecuente; aunque el criadores no le siguen muy de lejos. En el caso de los gatos, llegan a casa de forma muy diferente; aunque suelen ser un obsequio (43,6%), hay un 36% que fue encontrado en la calle y llevado al domicilio para su cuidado. La compra de felinos pierde mucha fuerza en comparación con la de los canes, del 11,2% frente al 31,4%. No obstante, la tienda es el recurso cuando se compra más habitual también para estos animales.

El sector mueve dinero. La industria veterinaria, solo de perros y gatos, supone 189,2 millones al año en España (datos de 2014) y la alimentaria de estos dos mamíferos domésticos supone otros 658,3 millones de euros. En España, hay alrededor de cinco mil tiendas especializadas y seis mil clínicas veterinarias; aunque en ambos casos con tendencia a disminuir.

El gasto en cuidados

El mantenimiento de un animal en cuanto a su alimentación y complementos difiere según categoría y raza. El informe del ministerio destaca que un factor relevante en la venta de mascotas es el precio y se venden más, los que son más económicos. En líneas generales, el sector busca que todos los animales de compañía se puedan vender, por ello, si hay alguno sin salida, buscan fórmulas para que resulte atractivo como la bajada de precio, promociones…

Según los datos del análisis del MAGRAMA, conforme a un sondeo realizado en el sector. El gasto más alto corresponde a los perros con 817 euros anuales y el más bajo al apartado de otras mascotas (conejillos de indias, pájaros, peces...) con 376 euros. El gasto en los gatos se sitúa en un nivel intermedio con 534 euros. En cuanto al tipo de gasto, la mayor parte se la lleva la alimentación y, en mayor medida, en el caso de los gatos (65% en alimentación frente a 35% en cuidados) y en el de otras mascotas (93% en alimentación y 7% en cuidados).