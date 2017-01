Los proyectos que impulsarán a Castilla y León en 2017

No es época de grandes inversiones, de manera que las nueve capitales y provincias de Castilla y León confían en determinadas iniciativas y proyectos que permitan generar más actividad económica, atender las necesidades sanitarias de sus habitantes, mejorar sus conexiones a través del Ave o atraer a mayor número de viajeros con la llegada del nuevo año.

Ávila

La ciudad celebrará el I Año Jubilar Teresiano hasta octubre de 2018

Todavía no se han confirmado las fechas, pero el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ya ha solicitado a la Penitenciaría Apostólica que, coincidiendo con la celebración de Santa Teresa el 15 de octubre, inicie en esa fecha el Año Jubilar Teresiano 2017. De ser así, el programa finalizaría el mismo día del año siguiente (2018). «Si comenzara el día 1 de enero, no estaríamos preparados», señaló el obispo. Además, como dato tranquilizador, explicó que «la Penitenciaría Apostólica no tiene prisa por comunicar la fecha de inicio», lo que indica que probablemente se cumplan las previsiones para el próximo octubre.

Lo que sí hay establecida es una comisión, formada por las tres instituciones principales que participarán en la base de la celebración: Ayuntamiento de Ávila, Diócesis y Orden de los Carmelitas. Sin embargo, desde la organización, no descartan que otras entidades colaboren en el proyecto, no sólo económicamente sino también aportando otros recursos. El teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Turismo y Patrimonio Histórico, Héctor Palencia, adelantó que «varias organizaciones ya han expresado su deseo de colaborar». El teniente de alcalde tiene claro que «contamos con la ventaja de la experiencia del V Centenario, en 2015, y la seguridad de que el Primer Año Jubilar no será de la misma envergadura, aunque sí la oportunidad de sentar las bases para otros años jubilares futuros». La esperanza es que en años venideros, se celebre un Año Jubilar «cada vez que el día 15 de octubre caiga en domingo». Con respecto a las actividades del programa, «no hay nada cerrado, y tampoco podemos alardear de las ideas y borradores, porque estamos en una fase primaria. En los próximos meses se perfilarán las ideas, se buscarán apoyos y se materializarán los proyectos».

Héctor Palencia hizo hincapié en las diversas facetas en las que el Año Jubilar será de vital importancia: «no sólo en lo religioso, también repercutirá en el aspecto turístico». El obispo García Burillo, expresó su esperanza de que «cada Año Jubilar Teresiano se note en la sociedad abulense».

Burgos

Tras retrasos y paradas, las obras de Castrovido serán una realidad

Las obras de la presa de Castrovido (Burgos), que regularán las avenidas y garantizarán un caudal mínimo de estiaje del río Arlanza, finalizarán en 2017. En su última visita al embalse hace unas semanas, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avanzó que la obra civil terminará en septiembre del año que entra. Una vez culminado el embalse, serán necesarias las correspondientes pruebas en carga antes de que el agua tape lo que ahora es un enorme bloque de hormigón.

«Llenan la presa, ven la altura y cómo ha evolucionado, la vacían, tienen que hacer pruebas prácticamente un año», afirmó Dositeo Martín, portavoz de la comisión de seguimiento de las obras. En definitiva, trabajos eléctricos e hidráulicos de apertura y cierre de compuertas como actuaciones más importantes que restan, tras concluir la fase actual. Por lo que «de aquí en un año y medio, o quizás antes, puede estar en funcionamiento», apunta.

El proyecto de la construcción de la presa de Castrovido vio la luz en el año 2000, cuando el Ministerio de Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial del Estado la aprobación. La primera piedra se colocó en 2004, tras años de lucha por parte de los vecinos de la cuenca baja del Arlanza, que reclamaban la regulación del río frente a las avenidas, agua para unas 6.000 hectáreas de regadío y el abastecimiento para 30.000 personas. La fecha prevista para su conclusión era 2007. Sin embargo, desde entonces, se han producido varios retrasos y paradas. La más importante se debió al accidente en el que fallecieron cuatro personas, el 5 de octubre de 2011, que paralizó la ejecución hasta 2014.

León

La capital leonesa presumirá del nuevo Palacio de Exposiciones

Una década después de que el concurso de ideas ganado por el arquitecto francés Dominique Perrault viera la luz, el Palacio de Exposiciones de la ciudad será una realidad en el segundo semestre de 2017. En la actualidad las obras se centran en la cubierta de vidrio del edificio central y en los remates finales sobre un espacio diáfano que ofrecerá una amplia versatilidad y cuya imagen más destacada será una techumbre retroiluminada. El edificio incluye un hall de acceso de 1.000 metros cuadrados, una sala VIP, tres espacios expositivos de 3.000 metros cuadrados cada uno y oficinas de organización. Finalizada esta parte de la obra el Ayuntamiento asume como nuevo paso el proyecto de urbanización del entorno, que acometerá a lo largo del primer semestre de 2017. Una obra que será complementaria al proyecto de integración ferroviaria.

Con el Palacio de Exposiciones finalizado, las obras del que será futuro Palacio de Congresos, levantado sobre la vieja Azucarera Santa Elvira, serán acometidas con la mirada puesta en 2018. Tras superar no pocos obstáculos económicos, el proyecto contempla una inversión de unos 20 millones de euros.

Finalizada la ejecución el Palacio de Congresos (en todo caso con una mirada puesta en 2020) contará con una sala auditorio de 1.200 plazas, un vestíbulo con 774 metros cuadrados, un espacio para exposiciones de 876 metros cuadrados, un espacio de reuniones modulable de 768 metros cuadrados, una cafetería de 671 metros cuadrados, así como oficinas.

Palencia

Arrancarán las obras del muevo hospital palentino

La provincia de Palencia lleva décadas a la espera de un nuevo hospital que sustituya al obsoleto y anticuado edificio que sigue dando cobertura a los 180.000 habitantes de la provincia. Mientras los palentinos han visto cómo las ocho provincias restantes de la comunidad autónoma estrenaban modernos centros sanitarios, con infraestructuras acordes a los tiempos que corren, aquí solo se sucedían excusas y argumentos baldíos. Sin embargo, todo parece indicar que el hospital comenzará a construirse en el año 2017. Es el gran proyecto no solo del año, sino de toda la década. De momento, no se han llegado a cumplir las promesas de licitar la obra antes de fin de año, pero la Junta insiste que, con todas las licencias ya en regla, las obras se iniciarán a lo largo del 2017. Ahora ya se atreve a dar plazos concretos: de forma inmediata se licitará la obra, antes de primavera de 2017 se adjudicará por un importe global que supera ligeramente los 70 millones de euros y, probablemente en otoño, entrarán ya las máquinas para empezar las obras.

¿Y cómo será ese nuevo hospital que se va a construir? Si algo no ha cambiado desde sus inicios es la intención de mantener una tendencia mundial que aboga, en el caso de los complejos sanitarios, por edificios de no demasiadas alturas interconectados entre si por túneles y pasillos. Tras el inmueble inicial que acoge las consultas externas, ahora se edificará lo que se denomina bloque técnico. Un inmueble que podrá comenzar a funcionar tres años después de que comiencen las obras, con un presupuesto inicial de 45 millones, a los que hay sumar 20 de equipamiento y otros 5 para la dirección técnica. El bloque técnico estará formado por tres edificios de cuatro alturas. El plan funcional establece que albergará doce quirófanos, 50 consultas que se sumarán a las actuales, más de 20 gabinetes de exploración, los puestos de diálisis actuales que se verán incrementados con diez más, los paritorios con dos nuevas plazas, dos resonancias magnéticas y 36 puestos de urgencias (10 más que ahora). Además, estará allí la UCI, los laboratorios, urgencias y las salas de endoscopias.

Junto a la obra del bloque técnico, se ajudicará también la construcción de las naves y almacenes y del aparcamiento.

El plazo de ejecución que contemplan las obras para el bloque técnico es de 30 meses, aunque la colocación del equipamiento especializado puede conllevar aproximadamente tres años de espera para que entre en funcionamiento.

Una vez que esto ocurra, se pondrá en marcha ya la adjudicación de la siguiente fase, la correspondiente a hospitalización. Estará ubicada en el actual aparcamiento del hospital y serán dos edificios de once y doce alturas con habitaciones individuales.

Salamanca

El VIII Centenario de la Universidad, una apuesta de largo recorrido

El año que abandonamos ha dejado un prólogo y servido de aperitivo de lo que será un 2017 intenso y pleno de actividades orientadas a un mismo fin: el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Un objetivo en el que ya se vuelcan todas las instituciones, y que ha llegado a sepultar otros de mayor calado social como la escasa frecuencia de la conexión de alta velocidad a Madrid o la electrificación de la línea férrea en Fuentes de Oñoro. La visita de Mariano Rajoy para presidir la Comisión Interinstitucional el pasado mes de octubre o la presencia hasta en dos ocasiones de Soraya Sáenz de Santamaría para visualizar el compromiso del Gobierno dan buena cuenta del interés que suscita la conmemoración de los 800 años de vida de la Universidad, pendiente todavía de un modelo estable de financiación que especifique las exenciones fiscales para los patrocinadores.

Aunque los fastos no llegarán hasta 2018, curiosamente ya con otro rector al mando de la institución, el año que entra será pródigo en actos ya programados, caso de la exposición del artista Miquel Barceló, autor del logotipo de la efeméride, que en primavera repartirá el centro de pinturas, acuarelas y esculturas. Como efecto colateral, el VIII Centenario también traerá a Salamanca el nuevo Centro Internacional de Referencia del Español una vez cedido el antiguo edificio del Banco de España como sede. La guinda en este 2017 la pondrán los Reyes de España con la inauguración en Salamanca del curso académico 2017/2018, en lo que vendrá a ser uno de los últimos actos públicos del actual rector, Daniel Hernández Ruipérez, después de cumplir dos legislaturas consecutivas en el cargo. El rector entrante, de este modo, se encontrará con un tren en marcha de grandes dimensiones y repercusión que debe suponer un impulso no solo para la Universidad sino también para Salamanca y su provincia.

Segovia

El proyecto Smart Digital Segovia, para atraer inversiones

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero recogió en noviembre en Madrid uno de los premios concedidos por la Asociación Premios Ciudadanos por su proyecto Smart digital Segovia, en la categoría Ciudades Inteligentes. Esta asociación reconoce el compromiso adquirido y demostrado con la innovación tecnológica y con el desarrollo de la Ciudad Inteligente, el que sin duda será el proyecto estrella para 2017.

Con el proyecto Smart Digital Segovia, el Ayuntamiento pretende, por un lado, mejorar los servicios de la Administración Local para los ciudadanos, y por otro situar Segovia en las mejores condiciones competitivas para desarrollar y atraer inversión productiva asociada a la tecnología. La apuesta por un modelo de crecimiento inteligente entronca con el trabajo que se viene realizando, por ejemplo, a través del Mercado Internacional 3 D Wire y en el Vivero de Innovación Tecnológica que, de la mano de la Fundación Telefónica (Telefónica Open Future), se ha puesto en marcha recientemente en La Cárcel-Centro de Creación y con el que la capital está plantando cara al paro juvenil y a la fuga de talentos. Este programa de emprendimiento a partir de las nuevas tecnologías considera ya un buen resultado que solo queden por el camino en torno al 30 ó 35% de los proyectos que toman impulso en su plataforma. En esta primera experiencia, pionera en Castilla y León, han sido seleccionadas catorce ideas de las veintidós que se presentaron al principio. Esos catorce proyectos, de los que once son segovianos y otros proceden de distintos lugares de España como Madrid, Valladolid o Zaragoza, ya han empezado a dar sus frutos.

Además, el Ayuntamiento ha conseguido que el proyecto Smart Digital Segovia, presentado a la segunda convocatoria de Red.es (que registró 111 solicitudes) fuera, primero, uno de los 97 preseleccionados, y al final, uno de los 14 elegidos (con el puesto 13). El proyecto , que recoge la apuesta decidida de la ciudad de afrontar con éxito el futuro en el actual contexto de la sociedad del conocimiento, tiene un presupuesto total de algo más de 2,2 millones de euros, de los que el 65%, 1,43 millones de euros, los cofinancia Red.es mediante ayuda en especie, y el 35% restante, 773.735 euros, los aporta el Ayuntamiento. El plazo de ejecución ha de ser inferior a 36 meses. ¿En qué van a notar los segovianos el desarrollo de este proyecto? En primer lugar, es la administración municipal disponible ‘on line’ 24 horas, con mejores servicios y con una tramitación más eficiente. Además, la nueva infraestructura ofrecerá la posibilidad de interactuar en todo momento, de forma más directa con el gobierno municipal, porque una de las novedades será que estarán integradas todas las páginas web del Ayuntamiento, y también los portales de transparencia. Según explica el concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón, «lo que vamos a hacer es recoger de forma digital todo lo que tenemos en la ciudad, cartografiarla, para saber qué zonas tienen un tipo u otro de población, qué posibilidades hay para el transporte o para la recogida de residuos, qué tipo de consumos de agua o electricidad. Se trata de recoger datos para planificar de una forma más eficiente, hacer por capas la ciudad; es lo que se llama el ‘big data’».

Soria

La conmemoración de la caída de Numancia, 2.150 años después

En el año 133 antes de Cristo, y tras ocho meses de duro asedio, Numancia se rindió al gobernador de Hispania, Publio Cornelio Escipión Emiliano. La mayoría de sus habitantes se suicidaron antes que caer en manos romanas. La ciudad fue destruida y los numantinos que quedaron con vida fueron esclavizados. Los romanos doblegaron a Numancia, la ciudad celtíbera que llevaba más de veinte años resistiendo a las legiones. Soria trabaja contrarreloj para obtener el mejor programa posible de actividades para celebrar el 2.150 aniversario de La Caída de Numancia que se cumple en 2017. Los actos arrancarán hacia el mes de marzo o abril, con el logo de Javier Mariscal promocionado ya en todas las ferias de Turismo que se han celebrado hasta la fecha en el país. El alcalde de Soria, Carlos Martínez considera que la primera fortaleza de Numancia 2017 debe ser la unidad de todas las partes implicadas «para conseguir que esta efeméride cumpla su objetivo de poner el foco en el yacimiento, pero también en la historia y el símbolo de Numancia, convirtiéndolo en un referente para atraer turismo a Soria, Garray y Renieblas, pero también a toda la provincia sobrepasando ese horizonte de 2017». Soria ha preparado un programa ambicioso en cuyo diseño ha colaborado la catedrática Mercedes Molina y que se presentará en los próximos días. También se cuenta con un comité científico de primer orden conformado por grandes especialistas nacionales y la sobresaliente figura de Enrique Baquedano como aglutinador y coordinador.

Respecto a algunos de los hitos que se esperan enmarcar en el calendario del próximo año se encuentran exposiciones de la dimensión de ‘Escipiones. Roma conquista Hispania’ que acaba de ser inaugurada en el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Además también se ha contactado con la Fundación La Caixa para avanzar en la posibilidad de acoger también en la ciudad la muestra itinerante ‘Romanorum Vita. Una historia de Roma’, que actualmente mantiene abierta con distintas escalas nacionales. Otro objetivo es llevar la obra de teatro ‘La caída de Numancia’, actualmente en el Teatro Español.

Habrá una Semana de la Novela Histórica con el perfil de Soria como ciudad de las letras y de un Foro del Pensamiento y Libertad ligado a ambos conceptos con periodicidad bienal y con el objetivo de poner sobre la mesa reflexiones de personalidades nacionales e internacionales sobre filosofía, política o economía.

En el ámbito deportivo se han iniciado conversaciones con la Liga de Fútbol Profesional de la mano de su presidente para conseguir organizar un evento futbolístico de primer nivel con ese Numancia-Roma en el horizonte que sería capaz de poner el foco internacional en un ‘enfrentamiento’ deportivo entre dos históricos y la ‘revancha’ de dos Historias. También se está avanzado en otras líneas como la creación de una web de turismo, la serigrafía de la camiseta del Numancia con el logotipo del evento durante sus encuentros en la Liga de Fútbol Profesional, la inclusión de anuncios promocionales en los partidos o el plan de ornato de la ciudad con la cita celtíbera como hilo conductor.

Por su parte, Manolo López Represa, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, ha anunciado una serie de propuestas de la Junta más centradas en aspectos científicos y culturales con conferencias y traducción de libros que debe aprobar la Consejería.

Por su parte, Amancio Martínez, diputado provincial de Cultura, ha apuntado a la vertiente más didáctica y divulgativa del proyecto con visitas organizadas para asociaciones, mayores y estudiantes, así como la conversión en ‘antenas’ turísticas de las Casas de Soria en España para promocionar este evento y el aprovechamiento de recursos propios, como los museos, y la elaboración de rutas especiales. También se dedicará a esta cita el Rally Fotográfico y se potenciarán la organización de eventos vinculados a la efeméride primando en la convocatoria de ayudas las propuestas que así lo contemplen. La ‘moda’ romana tendrá un peso especial con un Seminario y el Museo del Traje.

Por último, Alberto Santamaría, en nombre de Tierra Quemada, ha calificado el avance de «paso de gigante». El trabajo de la asociación se está centrando especialmente en potenciar la vertiente de la recreación histórica con un plan estratégico de divulgación de Numancia buscando un tipo de turismo que consume cultura y está al alza. Un videojuego, un comic y una maqueta de Playmobil sobre Numancia son otras de las acciones en las que ya están trabajando los colectivos.

Valladolid

Capital internacional del vino con el Mundial de Bruselas

Valladolid no puede perder esta oportunidad. La ciudad se convertirá en 2017 en la capital internacional del vino gracias a la celebración de la vigésimo cuarta edición del Concurso Mundial de Bruselas, el 5, 6 y 7 de mayo, que movilizará una potente maquinaria hasta el corazón de Castilla y León. El Ayuntamiento de Valladolid trabaja con la Diputación para diseñar un evento de tales características que no olviden los cerca de 350 catadores participantes, entre periodistas especializados, enólogos y responsables institucionales, compradores e importadores y sumilleres, que viajarán desde al menos 50 países. Esos catadores se convertirán después en los principales embajadores de los vinos, la gastronomía, el patrimonio y la cultura, tanto de la provincia de Valladolid como del resto de la comunidad autónoma.

La Diputación ha preparado 130 actividades en torno a esta cita mundial, a las que se suman las organizadas por el Ayuntamiento, con acciones de promoción y participación en redes sociales, talleres para dar a conocer la cultura del vino, encuentros de cofradías, foros y exposiciones. A estas dos administraciones se suma la Consejería de Agricultura, que durante la semana de celebración del concurso organizará rutas turísticas para los catadores por las doce denominaciones de origen vitivinícolas de Castilla y León.

Zamora

Cien millones más de inversiones para el Ave

La alta velocidad ferroviaria seguirá siendo este año 2017 el principal proyecto de la provincia de Zamora. Aunque la exministra de Fomento, la zamorana Ana Pastor, anunciaba hace un año que el tramo del AVE entre la capital zamorana y Pedralba de la Pradería, en la comarca de Sanabria, estaría listo a finales de 2016, las previsiones no se han cumplido y las obras seguirán avanzando hasta la comarca sanabresa, en dirección a Galicia, también en este 2017. Se trata de una inversión de más de 100 millones de euros y de 111 kilómetros desde la capital zamorana, a la que la alta velocidad desde Madrid llegó hace apenas un año. En este nuevo ejercicio, está previsto que se adjudique la construcción del cambiador de anchos de vía de Pedralba de la Pradería, con un presupuesto de 7,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses. Permitirá conectar la vía única sin electrificar de ancho convencional Zamora-La Coruña, a la altura del punto kilométrico 112, con el nuevo tramo de alta velocidad en construcción Zamora-Lubián, en una zona de intersección de ambos trazados próxima a Pedralba. La instalación posibilitará así el uso de los 111 kilómetros de trazado de alta velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería hasta que finalice la construcción del tramo Pedralba-Orense, de 118 kilómetros aproximadamente, es decir, hacer el viaje por la vía de alta velocidad entre Madrid y Sanabria y continuar hasta Galicia por la vía convencional.

En este tramo entre Zamora y Pedralba, está previsto también que se construya la nueva estación de Otero de Sanabria, una infraestructura para la que el Ministerio de Fomento ha aprobado ya el estudio informativo con un presupuesto de 4,2 millones de euros. Pedanía de Palacios de Sanabria con una treintena de habitantes, se ha visto envuelta en las últimas semanas en la polémica suscitada por la construcción de una estación que sustituirá a la actual de Puebla de Sanabria en los servicios hacia Madrid y Galicia y que dará servicio a la comarca, al sur de la provincia de León y al norte de Portugal.