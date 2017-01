Burgos y Soria permanecen este lunes en alerta amarilla por temperaturas mínimas

Después de tomar las doce uvas, los castellanos y leoneses vivieron una madrugada gélida, ya que la temperatura más baja fue de -11,5 grados. En concreto, en la zona zamorana de Sanabria el termómetro bajó hasta los -11,5 grados, algo por encima de los -11,4 grados de la de Cuéllar (Segovia). En Ávila, en la zona de Puerto El Pico el mercurio bajó hasta los -11,3 grados, también por encima de los registrados en Sardón de Duero, en Valaldolid, donde el termómetro llegó a los -10,3. En Soria, en Ucero la mínima fue de -10,3; en Pedrosa del Príncipe, en Burgos, de -9,9, mientras que el termómetro del Aeropuerto de León llegó a los -9,9 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

Durante esta madrugada del domingo al lunes, el frío remite un poco, aunque las mínimas seguirán siendo negativas y oscilarán entre los 0 y los -7 grados. La alerta por frío de la AEMET ya no será generalizada durante la jornada del lunes, sino que afectará a la provincia de Soria y la zona montañosa de Burgos. Así, Burgo de Osma (Soria) y Aranda de Duero (Burgos) serán los municipios más fríos esta madrugada, llegando a los -7 grados. En cambio, Arenas de San Pedro (Ávila) y Segovia no sufrirán valores negativos, ya que no bajarán de los 0 grados. En Valladolid, el mercurio llegará a los -3 grados.