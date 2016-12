Aprobada la prórroga «blanda» de los presupuestos de Castilla y León para 2017

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga en el ejercicio 2017 de los Presupuestos Generales de la Comunidad actualmente en vigor, una medida que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha calificado de «blanda» porque no implica reajustes y solo bloqueará las nuevas inversiones previstas para 2016 que no se han ejecutado.

El texto normativo se aplicará de manera transitoria hasta que las Cortes aprueben unas nuevas cuentas para el año próximo y prorroga todos los créditos iniciales aprobados para 2016 sin modificación presupuestaria, por lo que Del Olmo la ha calificado de «blanda» en comparación con la que hubo que aplicar en el año 2012, pues la actual confiere a los distintos departamentos del Gobierno autonómico más flexibilidad para disponer de recursos, puesto que se elimina la obligatoriedad general de contar previamente con la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, la consejera ha subrayado que la medida será «beneficiosa» para Castilla y León y ha recalcado que este presupuesto prorrogado será «mejor» que el que se podría elaborar actualmente con el límite de déficit ya aprobado por el Consejo de Ministros, que rebaja en una décima la previsión inicial, y con la estimación de las entregas a cuenta, a la que ha definido como «mala» para la comunidad, según informa Europa Press.

Del Olmo ha explicado que el objetivo principal de la prórroga es garantizar la prestación de los servicios básicos en el periodo de tiempo que transcurra entre el 1 de enero y la aprobación de las cuentas de 2017, pero ha añadido que además se podrán seguir ejecutando la práctica totalidad de los créditos presupuestados en 2016.

Las únicas partidas que no se podrán prorrogar en este tiempo serán las inversiones nuevas que no se hayan iniciado en el actual ejercicio. También se excluyen aquellos créditos que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse a 2017.

Por otra parte, se establece una limitación para los programas de transferencias corrientes y de capital, de los cuales se podrá ejecutar hasta un máximo del 80 por ciento de los créditos previstos para 2016. En este sentido, Del Olmo ha matizado que será «difícil» que en el poco tiempo que estarán vigentes los presupuestos prorrogados una Consejería ejecute el 80 por ciento de sus partidas.

No obstante, si en algún caso fuera «imprescindible» exceder ese límite, el departamento correspondiente podría pedir un permiso especial a Economía y Hacienda. En este supuesto, el área responsable de la propuesta deberá elaborar una memoria justificativa de su necesidad, su repercusión, los efectos presupuestarios y las previsiones de financiación que requiera.

En el resto de capítulos, el de gastos de personal mantendrá las partidas sobre la base de las remuneraciones previstas en los Presupuestos de 2016 y los funcionarios cobrarán sus nóminas, pagas extras y otros conceptos con normalidad. La única salvedad es que en este período no se podrá convocar Oferta Público de Empleo, por lo cual la consejera se ha comprometido a trabajar para que convocatorias como las de Educación que suelen celebrar las pruebas en verano puedan tramitarse en tiempo una vez se apruebe el Presupuesto de 2017.

También se prorrogan con normalidad los créditos necesarios para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la comunidad (capítulos 3 y 9), con lo que se garantiza el pago de los intereses de la deuda.

Asimismo, el decreto permite atender el resto de las actuaciones que ya se realizan durante este año, así como las que se deriven de convenios o programas vigentes a 31 de diciembre que comporten obligaciones en 2017 o de las inversiones plurianuales comprometidas, permitiendo su imputación a los distintos capítulos, conforme a la naturaleza del gasto.

En todo caso, Del Olmo ha incidido en que se ha elaborado el decreto con «precaución» para respetar los principios de estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit (0,6% del PIB) y deuda pública (19,8%).

«Imposibilidad» de aprobar presupuestos

La consejera de Economía y Hacienda ha insistido en la «imposibilidad de aprobar los Presupuestos de la Comunidad» antes del primer día del ejercicio 2017, pues la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León establece que para poder elaborar el decreto del techo de gasto, primer paso para las cuentas regionales, tiene que estar aprobado en Consejo de Ministros los objetivos de déficit y deuda pública, algo que no se ha producido hasta el pasado viernes, 23 de diciembre.

De hecho, Del Olmo ha añadido que las previsiones de las entregas a cuenta apuntadas por el Ministerio de Hacienda son «negativas» para la comunidad, por lo que ha apuntado que, por el momento, la Consejería iniciará en los primeros días de enero el trabajo para elaborar el decreto del techo de gasto, aunque para su presentación en las Cortes la consejera espera poder contar con cifras definitivas.

«Estamos en condiciones de elaborar el presupuesto, pero en base a estimaciones, que son muy difíciles de hacer», ha reflexionado la consejera, que ha advertido de que la «incertidumbre» es «muy grande» en referencia a las entregas a cuenta, ya que suponen un «65%» del presupuesto de ingresos.

No obstante, ha manifestado que espera durante el mes de enero poder trabajar con el Ministerio de Hacienda para que sea «capaz de orientar» a la Junta en relación con las entregas a cuenta. De todas maneras, ha apuntado que al ser enero un mes inhábil en el Parlamento regional tanto el techo de gasto como el Presupuesto no se presentarán a las Cortes en ningún caso antes de febrero.

En relación a aspectos más puntuales, Pilar del Olmo ha garantizado la prórroga de la gran mayoría de los programas de subvenciones incluidas en planes estratégicos. Sólo habría «dudas» en el caso de las que se financien con créditos finalistas de 2017 que la Junta no esté segura de recibir, lo que representaría «una mínima parte».