El Gobierno confía en que la Conferencia de Presidentes sirva para llegar a acuerdos

Pues mira Soraya cuando dejastes Castilla aun vivía alguien ahora vivo yo sólo como ves NO HAY PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN PORQUE NO HAY NADIE, PENSIONES, ESO SÍ HAZME YA LA AUTOVÍA LEÓN, PARA que se vayan los leones a su casa por autovia anda, andaaaa si no sé si hay gente allí.