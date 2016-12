Un viaje a los 80

Evaristo no necesita presentaciones, es la voz indiscutible del punk rock nacional desde que en 1979 formara La Polla Records. Ahora con Gatillazo nos presenta su ultimo trabajo 'como convertirse en nada', 30 años después del legendario grito 'No somos nada'. No pierdas la oportunidad de disfrutar en Valladolid de su nuevo disco en directo. Además, estarán acompañados por el grupo vallisoletano Amamarla. Día 29 de diciembre, a las 21:30. LAVA, Sala Blanca. Entradas anticipadas 15€ y en Taquilla, 18€. Venta anticipada en Otro Trastero Bar, Calaveras y Diablitos, Ticketmaster, LAVA