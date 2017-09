La Universidad Isabel I llenará el Fórum Evolución con su acto de graduación El Norte El evento está apadrinado por el Consejo Científico Asesor de la institución académica, presidido por Francisco Javier Martín del Burgo, y a él acudirán más de 1.200 asistentes GABRIEL DE LA IGLESIA Jueves, 14 septiembre 2017, 17:42

La Universidad Isabel I celebra su primer acto de graduación este sábado, día 16, a las 17 horas en el Fórum Evolución de Burgos. Por primera vez, esta instalación completará su aforo, gracias a los más de 1.200 asistentes al evento, distribuidos entre los cerca de 300 estudiantes y sus acompañantes, llegados de las 17 comunidades autónomas españolas y de algunos países extranjeros, y alrededor de 100 docentes.

Los alumnos con los mejores expedientes tanto de Grado como de Máster, así como los que hayan obtenido las calificaciones más altas en su Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster, recibirán un reconocimiento especial por parte de la Universidad.

El padrino del acto de Graduación será el Consejo Científico Asesor de la Isabel I, presidido por Francisco Javier Martín del Burgo (ex director de la Agencia Estatal Antidopaje de España, ex diputado en el Congreso y ex viceconsejero de Deportes de Castilla-La Mancha), y del que también forman parte Juan Carlos Aparicio, Jesús Aguilar Santamaría, Agustín Remesal, Cristina Torre-Marín Comas, Germán Gullón, Andrés Hernando, Francisco Pardo Piqueras y Anais Pérez Fiugueras.

En el evento participará el coro de voces blancas Lumina VokalEnsemble, formado por una veintena de cantantes comprendidas entre los 14 y 30 años, que se caracteriza por su entusiasmo y frescura, así como por la pasión que sienten por la música vocal y que consiguen transmitir al público.