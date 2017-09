Siete años pidiendo una solución para el corredor Burgos-Miranda de Ebro Un accidente en el que fallecieron cuatro personas en la madrugada del 18 de agosto de 2010 fue el detonante que supuso la creación de la Plataforma de Vecinos Afectados por la Nacional 1 EL NORTE Martes, 5 septiembre 2017, 10:26

Un accidente en el que fallecieron cuatro personas en la madrugada del 18 de agosto de 2010 fue el detonante que supuso la creación de la Plataforma de Vecinos Afectados por la Nacional 1. Ese siniestro, frente a las casas de la localidad burgalesa de Quintanapall,a llevó al día siguiente a muchos vecinos y usuarios de la vía a manifestarse para reclamar algo que ya se pedía desde hacía años: una solución para el corredor Burgos-Miranda de Ebro.

«En la provincia burgalesa, la Nacional 1 ha copado titulares desde el año 1994 cuando se produjo la primera prórroga de la concesión de la AP-1, la más importante», recuerdaba hace un año el portavoz de la Plataforma, Rafael Solaguren. «Esos años hubo manifestaciones en Miranda de Ebro muy duras y reprimidas», explica, antes de añadir que «en Briviesca también se manifestaban, cortaban la carretera, recibieron multas…». Así, «en Miranda, se solucionaron las movilizaciones con un tramo gratuito de circunvalación, luego se proyectaron unas mejoras para la Nacional 1 que hicieron que las protestas decayeran, pero quedaron esas mejoras sin ejecutar», señala.

Solaguren relata cómo «justo coincidió que, en torno a Atapuerca, se creó una mancomunidad de municipios para temas turísticos y, en 2009, se juntó todo: unos socavones en la carretera terribles, con el fallecimiento de un matrimonio de Monasterio de Rodilla y arrancamos». Sin embargo, «enseguida se politizó el asunto, que si gobernaban unos y otros, que si habían hecho tal o cual cuando estaban los otros, y vimos que había que separarse». Ese accidente de la madrugada del 18 de agosto de 2010 «hizo que la gente saliera a la calle sin mirar de qué partido, ni de qué pueblo, ni de qué nacionalidad eran los que fallecían, sino simplemente a pedir que esto se solucione».

Desde 1994, cuando tenía que haber finalizado la concesión privada de la autopista AP-1, han fallecido hasta el año pasado en la N-1 más de 250 personas. A pesar de la reducción generalizada de la siniestralidad viaria en todo el país, el corredor Burgos-Miranda mantiene una siniestralidad alta con 55 víctimas mortales en los últimos diez años.

«Después de años desde su creación, todo sigue más o menos igual», apunta el portavoz de la Plataforma vecinal. «El principal problema es que se trata de una carretera obsoleta», subraya, antes de recordar que «recientemente se ha publicado un estudio de la Universidad de Valencia, y hay otros internos del Ministerio de Fomento, que confirman que es una carretera obsoleta que actualmente no cumpliría con la norma de trazado de carretera». Sin embargo, «se realizan obras de mejora, pero no se corrigen defectos que se sabe que están, a lo que hay que añadir que tiene una altísima densidad de tráfico». En definitiva, el representante de los vecinos afirma que «todo ello hace que esta carretera sea peligrosísima». De esa densidad, el 50% o más son camiones. Por lo tanto, «además de las deficiencias, todo pasa por sacar tráfico de la Nacional y emplear la autopista que circula paralela, a escasos metros, y que no está saturada, lo único que pasa es que es muy cara, se la van concediendo prórrogas y es un sistema de recaudación del Estado», asegura Solaguren.

Casi 5.000 vehículos pesados circulan a diario de media por una carretera convencional, mientras apenas 3.500 lo hacen por la vía de alta capacidad, la AP-1. Desde la Plataforma de Vecinos consideran que solo hay un motivo: el peaje de una autopista cuya concesión inicial por 20 años acabará alargándose hasta los 44,5 cuando, previsiblemente, finalice el 30 de noviembre de 2018; si no se le concede otra prórroga, algo de lo que se ha estado hablando últimamente.