El Niño deja un pellizco de 11,3 millones de euros en Burgos con el Segundo Premio El bar Bárcena de Burgos ha vendido un único décimo / PCR El 18.442 se ha vendido en Villasana de Mena y en el Bar Bárcena de San Pedro y San Felices. PATRICIA CARRO Burgos Sábado, 6 enero 2018, 18:17

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' ha dejado un pellizquito en Burgos. El Segundo Premio, correspondiente al 18.442, se ha vendido en dos administraciones de loterías de la provincia. En concreto, en el Bar Bárcena de San Pedro y San Felices de la capital, afortunado ya en la Lotería de Navidad, y en Villasana de Mena. Y el premio no ha sido baladí, pues se han repartido 11,3 millones de euros.

En concreto, la administración de loterías de Villasana de Mena, ubicada en la Plaza de San Antonio, ha repartido 11,2 millones de euros. Juan Carlos Ortiz de Uriarte, el lotero, ha explicado que han vendido 150 décimos del segundo número y, en su mayor parte, a vecinos de Villasana de Mena. Y es que el premio no se ha repartido por ventanilla, sino que se ha vendido en la Cafetería Blondie, así que Ortiz de Uriarte está «tremendamente contento». Eso sí, todavía había podido repartir más suerte, pues se le consignaron 20 series, aunque finalmente ha vendido 15, ha insistido. Y es la primera ocasión que entrega un premio extraordianrio de estas características.

Óscar, con su mujer y su hijo, propietarios del bar Blodie, muestran el boleto premiado / Ricardo Ordóñez/ICAL

No es el caso del Bar Bárcena de San Pedro y San Felices, que ya repartió alegría en el pasado sorteo de Lotería de Navidad, con un par de décimos del Quinto Premio. Eso sí, El Niño ha sido menos generoso que con Villasana de Mena, pues únicamente ha vendido un décimo a través de terminal, aunque en el bar la alegría era tan grande como si el premio hubiera sido superior a los 75.000 euros.

Así, Burgos ha sido una de las muchas provincias agraciadas con este Segundo Premio, que ha estado muy repartido por toda España. No ha sido así con el Primer Premio, el 05685, que se ha vendido íntegramente en Bilbao, y el Tercer Premio, el 23282, vendido también de manera única en Yecla. Y si no les ha tocado, no se preocupen, la «pedreas», como recuerdan desde la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado de Burgos, pueden ser un consuelo.