Herrera confía en que las «complejas razonas» que condicionaron el cierre de Garoña no afecten al carbón Central nuclear de Garoña un día despuñes de anunciarse su cierre. / AFP El presidente de la comunidad insiste en que sería una «calamidad» prescindir de la aportación nuclear y térmica al mix energético GABRIEL DE LA IGLESIA Viernes, 1 septiembre 2017, 19:39

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha confiado hoy en que las «complejas razones» que condicionaron a principios de agosto la decisión de no prorrogar la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña no afecten al futuro del carbón. En este sentido, el presidente autonómico ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que no «juegue» con la energía, toda vez que se trata de un sector estratégico en el que convergen muchos intereses.

A juicio de Herrera, el cierre definitivo de Garoña estuvo determinado por una «decisión gubernamental» y «empresarial», acompañada por una gran presión social. «Salvo la Junta, el sindicato UGT, los municipios del entorno y los trabajadores, todos abogaban por el cierre», ha reconocido el presidente autonómico. Sin embargo, al margen de debates «ideológicos», la realidad es que «si no hubiera energía nuclear y centrales térmicas, España no podría haber garantizado el suministro de energía», ha añadido, y eso «hubiera sido una calamidad».

Por eso, Herrera ha abogado por hablar con «un poquitín más de prudencia» sobre energía y abordar el futuro del carbón desde una perspectiva alejada de la ideología, sobre todo en un momento en el que apenas hay actividad a pesar de que los precios del carbón nacional son «competitivos».

«Esperamos que las razones complejas» que condicionaron la decisión sobre Garoña «no afecten para nada al mantenimiento de la actividad de las centrales térmicas y, por ende, de las empresas que ofrecen materia prima», ha recalcado Herrera al tiempo que recordaba que el Gobierno regional ya tiene contempladas en los presupuestos las partidas correspondientes al Plan de Dinamización de las cuencas mineras.