Esther Peña confirma su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Burgos

La actual secretaria general del PSOE de Burgos buscará la reelección. Esther Peña ha confirmado esta tarde la presentación de toda la documentación exigida para la formalización de su precandidatura a las primarias que celebrarán los socialistas burgaleses en las próximas semanas. Unas primarias en las que, de momento, Peña no tiene rival. Y todo apunta a que no lo tendrá. No en vano, el plazo de presentación de candidaturas finaliza mañana sábado y hasta ahora no ha trascendido el nombre de ningún otro precandidato.

De confirmarse tal extremo, Peña sería reelegida secretaria general en el Congreso Provincial que se celebraría el 30 de septiembre. En caso de que finalmente llegara alguna candidatura de última hora, la celebración del Congreso se retrasaría una semana.

Peña, que ha afirmado presentarse al proceso con “ilusión, humildad y respeto”, fue elegida secretaria provincial en febrero de 2015. En aquel momento, la marcha de Luis Tudanca a la secretaría autonómica del partido motivó la convocatoria de un Congreso Extraordinario en el que Peña se impuso a la otra candidata, Carmen Hernando.

Desde esa fecha, el PSOE ha vivido momentos de tensión, sin embargo, la agrupación burgalesa ha ido ganando peso. Además de la presencia de Tudanca en la Secretaría Autonómica, el segundo de a bordo del PSOE de Burgos y mano derecha de Peña, Ander Gil, fue recientemente nombrado portavoz de los socialistas en el Senado.

Esa circunstancia lleva a Peña a afirmar que los socialistas burgaleses están en “un buen momento”. De hecho, la secretaria, que también ejerce de diputada en el Congreso, asegura que el PSOE está en disposición de “cambiar el gobierno de los ayuntamientos, la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León”.