El detenido por el atraco en Cangas de Onís pasará a disposición judicial esta tarde

El hombre detenido el pasado martes tras el intento de atraco con rehenes en una sucursal bancaria de Cangas de Onís será puesto a disposición judicial hoy, a partir de las cinco de la tarde, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El TSJA ha indicado a los medios que la Guardia Civil acaba de comunicar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís, que una vez concluidas las diligencias que se estaban practicando y redactados los atestados pertinentes, el acusado ya puede pasar a disposición de dicho juzgado, según informa El Comercio.

Al término de dicha declaración se informará por esta misma vía de la situación personal e la que queda.

Apenas un par de minutos. Por ese escaso margen de tiempo los atracadores de Cangas de Onís no llegaron a salir a la calle con los cerca de 130.000 euros que acababan de robar en la sucursal que Liberbank tiene en la avenida Covadonga de esta localidad.

Tenían todo listo cuando se percataron de la presencia policial. Les había dado tiempo a abrir las cajas del banco y depositar el dinero en bolsas, unas bolsas que no llegaron a sacar a la calle tras percatarse de la llegada de los agentes.

Iba a ser «el golpe de su vida». El que les iba a retirar. Lo tenían todo preparado e incluso habían elegido un día en el que, por ser final de mes y víspera de festivo, cabía esperar que en una sucursal bancaria habría más cantidad de dinero de lo habitual. Pero los burgaleses Juan Carlos Sahagún Gobantes, de 59 años, y J. M. S. V., de 43, no contaban con la presencia de dos patrullas de la Guardia Civil a pocos metros de la oficina de Liberbank elegida, en Cangas de Onís.

La llamada de una canguesa que se disponía a acceder a la entidad pero que se percató a tiempo de lo que estaba ocurriendo y la inmediata llegada de varios agentes frustró los planes de los atracadores, quienes contaban con hacerse con un cuantioso botín. El que ellos creían que iba a ser un golpe rápido terminó con uno de los asaltantes arrestados, un guardia civil herido por arma de fuego y tres personas -dos empleadas del banco y un cliente- retenidas durante más de tres horas por el segundo atracador, quien finalmente se suicidó disparándose en la cabeza.

Historial delictivo

La de este martes no fue, ni mucho menos, la primera vez que Juan Carlos Sahagún Gobantes y J. M. S. V. delinquían. Ambos contaban con un amplio historial delictivo a sus espaldas, así como con una vida marcada por continuas entradas y salidas de la cárcel. Sin embargo, no estaban cortados por el mismo patrón, como se pudo comprobar ya desde un inicio. Mientras que el más joven de los atracadores burgaleses, de 43 años, salía de la sucursal con las manos en alto para momentos después tirarse al suelo para ser arrestado sin oponer resistencia, obedeciendo las órdenes de los agentes, el segundo, de 59 años, no dudó en abrir fuego contra los agentes de Guardia Civil y Policía Local con las dos pistolas que portaba, una en cada mano. No tuvo reparos, tampoco, en atrincherarse en el interior de la sucursal con tres rehenes durante horas ni en amenazar desde un primer momento con dispararles si no le dejaban marcharse.

Esta persona, natural de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro y con más de un asalto a sus espaldas, el último de ellos en 2011 a un hospital de Palencia dedicado a la atención a grupos sociales desfavorecidos con graves deficiencias psicosociales, era «un atracador profesional, se podría decir que era su dedicación», según indicaron fuentes cercanas al caso. La negociación con el delincuente fue dura, pero «fundamental» para que finalmente accediese a liberar a sus rehenes, como también lo fueron las posiciones que tomaron los más de cuarenta agentes implicados en el dispositivo, fuera del campo de visión del atracador-secuestrador, de forma que éste no se pusiera nervioso.

Con gran sangre fría, el atracador manifestó al mediador de la Guardia Civil su intención de no volver a pisar una prisión -su trayectoria delictiva le había llevado a conocer varios centros penitenciarios-. «Antes me pego un tiro», advirtió. Y cumplió su promesa. Minutos después de permitir que las empleadas del banco y el cliente salieran ilesos de la oficina, Juan Carlos Sahagún se apuntó a la cabeza y se disparó, poniendo fin así a su vida.

Mientras todo esto ocurría, su compinche era trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Cangas de Onís, donde se negó a declarar. El proceso se repetía en la mañana de ayer, ya en presencia de su abogado y en las dependencias de Llanes, con idéntico resultado. Aunque también entró y salió varias veces de prisión, a diferencia de Sahagún Gobantes, J. M. S. V. no cuenta con atracos como el perpetrado en Cangas de Onís entre sus antecedentes, los cuales están relacionados con delitos de robo y lesiones.

Según fuentes de la Guardia Civil el arrestado ha permanecido «tranquilo» en todo momento y no ha dado «ningún problema» a los agentes que lo custodian desde la mañana del martes. «Debido a la complejidad de las diligencias que se están practicando y que aún quedan por practicar», indicaban ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el atracador no pasará a disposición judicial hasta mañana a primera hora.