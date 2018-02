Cuatro heridos en una explosión en una vivienda en Villasana de Mena 03:04 El inmueble ha quedado destrozado / BC Una explosión de gas registrada pasadas las 10 horas de esta mañana en una vivienda de la calle Eladio Bustamante se cobra cuatro heridos SOLANGE VÁZQUEZ Y SERGIO LLAMAS Villasana de Mena Miércoles, 14 febrero 2018, 12:00

Cuatro personas han resultado heridas esta mañana en una explosión que se ha producido en el primer piso de un bloque de dos alturas de la localidad burgalesa de Villasana de Mena. Las víctimas son Pilar, una mujer de mediana edad de origen colombiano, que se encontraba en el domicilio, y tres operarios que realizaban reparaciones en la casa, ubicada en la calle Eladio Bustamante, la arteria principal del pueblo, según fuentes cercanas al caso. Las primeras hipótesis apuntan a que el violento estallido, que sobre las 10.20 horas ha arrancado la fachada, ha podido deberse a que en el transcurso de los trabajos -los obreros inyectaban espuma en la cámara de la pared para acabar con las humedades- se ha tocado la conducción del gas.

Según informa EL CORREO Pilar se ha llevado la peor parte: ha sufrido quemaduras y, al ceder el forjado del inmueble, se ha precipitado al piso inferior, una caída de unos cuatro metros que le ha causado lesiones, por lo que ha sido trasladada al hospital de Cruces, lo mismo que los trabajadores, cuyas heridas son de menor consideración y se reducen, principalmente, a cortes y quemaduras en las manos . Afortunadamente, el marido de la mujer herida estaba fuera, paseando al perro, y su hijo se encontraba trabajando en Bilbao, por lo que no se hallaban en el piso en el momento del accidente.

Ventanas a 30 metros

«Las ventanas de la casa han aparecido a 30 metros del lugar de la explosión, que ha sido fortísima y se ha oído en todo el pueblo. Hay escombros al otro lado de la carretera», asegura un vecino de la localidad. «La gente se ha asustado mucho. Sobre todo, la vecina del piso superior al del accidente, que hacía poco que había salido de casa», explica.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias dotaciones sanitarias y cuatro camiones del parque de Bomberos de Balmaseda, que, entre otras tareas, han tenido que sofocar el fuego que se ha desencadenado a raíz de la explosión. «Estamos muy agradecidos de que hayan venido... ¡Salía un humo negro que imponía!», detalla el vecino.

Según varios testigos, al menos cinco residentess de casas cercanas han salido por su propio pie de las viviendas tras oír el estruendo y dos perros -Lagun y Zuri- han sido sacados del domicilio en el que estaban después del siniestro.

«He salido pitando»

Virginia Ezquerra, que regenta una ferretería situada debajo del lugar del accidente y que también vive en el inmueble, estaba trabajando cuando ha oído «una explosión muy fuerte». En ese momento, ha salido «pitando» del negocio. «He gritado y he mirado a ver si había un accidente en la carreta, pero al levantar la mirada ya he visto que era el edificio. Entonces, como mi marido estaba en casa, he corrido a llamarle para ver si estaba todo bien», recuerda «todavía con taquicardia». Según cuenta, su esposo no ha sufrido ningún daño, pero el inmueble sí. «Nos han dicho que no podemos volver a casa de momento. No sabemos hasta cuándo va a durar esta situación», afirma. Según recalca, los daños materiales son lo de menos: lo fundamental es que no ha habido que lamentar una tragedia y el estado de su vecina Pilar no reviste gravedad. «Quizá caerse al piso de abajo ha sido lo mejor que le ha podido pasar. Si se queda inconsciente, con la barbaridad de humo negro que salía, se hubiese asfixiado», apunta.