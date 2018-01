La chirigota burgalesa mejora «un 200%», pero genera un intenso debate en el Carnaval de Cádiz 'Los No Aptos' no dejaron indiferente a nadie / Nacho Frade Su actuación en la segunda jornada del Concurso Oficial de Asociaciones Carnavalescas fue 'trending topic' en Twitter ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Viernes, 12 enero 2018, 08:54

Disfrutaron e hicieron disfrutar. Así se puede resumir la actuación de la chirigota de la Casa Regional de Andalucía en Burgos en el Concurso Oficial de Asociaciones Carnavalescas (COAC). Esta importante cita, que se celebra en el Gran Teatro Falla, reúne a 170 agrupaciones con propuestas muy trabajadas, una de ellas, la burgalesa. 'Los no aptos' -nombre con el que se han presentado al COAC 2018- aún no han sido calificados, pero saben que no pasarán de ronda, de lo cual ya eran conscientes antes de subirse al escenario. No por ello han disfrutado menos de su segunda participación sobre las tablas del Falla.

De hecho, el propio Juan José Benítez, letrista y músico de la agrupación, destaca que algunos de los que saben mucho del COAC les han asegurado que han mejorado un 200% con respecto a la anterior edición. Él mismo coincide en que este año su interpretación ha sido bastante mejor que hace un año, aunque le duele que este año el público le haya «decepcionado». Y es que entre los asistentes hubo un grupo que actuaron como si de hooligans se tratase, porque no respetaron el tramo final de la actuación de la chirigota e hicieron que el popurri no gustase tanto como lo había hecho durante los ensayos generales realizados en Burgos. Benítez considera que, en general, «a la gente le ha gustado», pero esperaba que el público fuese «más limpio».

En cuanto a los puntos fuertes de 'Los no aptos', el letrista y músico cree que la presentación, los pasodobles y el estribillo de los couplés fueron sus mejores momentos. Aún con todo, «en Cádiz son muy cachondos» y las críticas, con más o menos gusto, se sucedieron en redes sociales y en las crónicas de los medios que están cubriendo el COAC. Éstas son bien encajadas por los burgaleses, que dan por positiva una nueva experiencia en la 'Champions' del carnaval.

Yo me tragué la chirigota de Burgos entera y no lloré Aitana, no lloré! #COAC2018P2pic.twitter.com/FLXoEAWmjj — Fran Reyes (@FranReyes84) 10 de enero de 2018

#losnoaptos Si no pasáis este año, no os preocupéis, os esperamos el año que viene para disfrutar con vosotros!!!! Se os agradece el gran esfuerzo que hacéis. #COAC2018P2 — Maria Muñoz Osorio (@esonjosita) 10 de enero de 2018

Sí hay dos sin tres

Ahora, recién bajados del escenario, la agrupación burgalesa valora no volver al COAC el próximo año, y no lo hacen por la críticas, sino por el desgaste de meses y meses ensayando. «Lleva mucho trabajo», explica Benítez, que apuesta por quedarse unos años «tranquilos» en Burgos, ofreciendo chirgotas menos encorsetadas de lo que obliga el COAC. No obstante, es la decisión en caliente. Realmente no será hasta después de Semana Santa cuando decidan definitivamente si habrá dos sin tres.