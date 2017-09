El Ayuntamiento de Burgos reitera su rechazo al referéndum en Cataluña Javier Lacalle, alcalde de Burgos. / F. Jiménez PP, PSOE y los concejales no adscritos apoyan una moción de rechazo al desafío soberanista, mientras Ciudadanos e Imagina Burgos se abstienen GABRIEL DE LA IGLESIA Viernes, 8 septiembre 2017, 21:25

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha rechazado hoy el referéndum “ilegal” promovido por el Parlamento de Cataluña. Otra vez. Hace poco más de un mes, el Pleno burgalés aprobaba una moción presentada al respecto por el PP que ha vuelto a ser elevada a debate por la vía de urgencia. Una fórmula justificada, según la portavoz del Equipo de Gobierno, Carolina Blasco, por los últimos envites secesionistas.

Unos envites que, a juicio de la práctica totalidad de la Corporación, están al margen de la ley. Así lo han subrayado los portavoces del PP y del PSOE, así como los dos concejales no adscritos. Y así lo ha subrayado también la portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres. Sin embargo, en esta ocasión, la formación naranja se ha quedado al margen del voto unánime, absteniéndose. Y lo ha hecho al considerar que la moción debatida no es sino “papel mojado” que no sirve para nada. A su juicio, la única acción válida es la del Gobierno de la nación, y el Ejecutivo de Rajoy “no está haciendo nada”.

Por su parte, Imagina Burgos ha mantenido la postura adoptada ya en el debate celebrado a finales de julio en el Ayuntamiento y repetido ayer mismo en el seno de la Diputación Provincial. Según la formación, el debate de este tipo de mociones supone una “cortina de humo” del PP para desviar la atención de los problemas reales de España.