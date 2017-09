El Ayuntamiento de Burgos «exige» la liberalización total de la AP-1 en diciembre de 2018 Imagen del tremendo accidente que tuvo lugar hace unos días en Pancrobo y que costó la vida a cinco personas, entre ellas tres niños. El Pleno aprueba por unanimidad una propuesta del PSOE en un debate cargado de reproches entre PP y PSOE GABRIEL DE LA IGLESIA Viernes, 8 septiembre 2017, 21:16

El Ayuntamiento de Burgos exigirá al Ministerio de Fomento que liberalice totalmente la autopista de peaje AP-1 una vez que concluya la concesión el 30 de noviembre de 2018. Esto es, que ni prorrogue la actual concesión ni promueva una nueva. Así lo han acordado hoy todos los grupos políticos con presencia en el Pleno municipal, que han apoyado por unanimidad una propuesta del PSOE que también incluía otras «exigencias«, como la elaboración de un estudio informativo para proporcionar a la autopista nuevos accesos tras su liberalización y la aplicación de un «peaje blando» para los camiones en tanto en cuanto se espera el final de la concesión.

Tal y como ha subrayado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, la proposición, que se ha debatido con carácter de urgencia, venía motivada, no por el grave accidente en el que el pasado martes fallecieron cinco miembros de una misma familia, sino por las posteriores declaraciones efectuadas por responsables del Gobierno. Unas declaraciones en las que, a su juicio «no queda muy clara la postura del PP» en torno a la liberalización de la autopista al final de la concesión, a pesar de haber un compromiso al respecto en el seno del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, y a pesar de la unanimidad en el fondo de la cuestión, el debate plenario ha sido agrio. Pocos esperaban que fuera de otra manera. La AP-1 ha sido, y al parecer seguirá siendo, un arma arrojadiza entre unos y otros. Así, el portavoz del PP en el debate –y presidente de la Diputación-, César Rico, ha afeado a los socialistas su actual vehemencia, cuando fueron los gobiernos socialistas los que aprobaron las tres últimas prórrogas de la autopista. «¿Dónde estaban ustedes cuando Felipe González y Rodríguez Zapatero prorrogaron la AP-1?», ha espetado Rico en concordancia con las críticas vertidas por parte del portavoz de Imagina en el debate, Marco Antonio Manjón.

Además, el portavoz ‘popular’ también ha puesto en tela de juicio la capacidad de la Junta de Castilla y León para colaborar en la aplicación de un peaje blando para vehículos pesados mientras se espera a la apertura total de los peajes. «Es demagógico» instar a la Administración Autonómica a colaborar en una competencia que no es suya, ha añadido Rico.

Mención aparte se merecen las críticas vertidas por el concejal no adscrito Fernando Gómez, que en su día lideró la plataforma de afectados por la N-I. «El PSOE no tenía ninguna prisa» en liberalizar la autopista cuando gobernó, ha afirmado, al tiempo que hacía hincapié en que, sea cual sea el futuro de la autopista, el Ministerio de Fomento no debería bajo ningún concepto desentenderse de la N-I y paralizar las obras de mejora programadas, ya que aún en el caso de que se levanten las barreras de los peajes, los pueblos del corredor Burgos-Miranda seguirán utilizando la carretera convencional para sus desplazamientos.