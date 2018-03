Caso Arandina La Audiencia de Burgos admite dos nuevos testigos en el caso Arandina Víctor Rodríguez Ramos 'Viti',saliendo de la cárcel del Burgos tras pagar una fianza de 6.000 euros / El Norte. Una joven que estuvo con los investigados en el día de autos y un menor que entabló amistad con la víctima SUSANA GUTIÉRREZ ARANDA DE DUERO Martes, 20 marzo 2018, 11:38

La Audiencia de Burgos ha aceptado parcialmente el recurso presentado por las defensas de los tres exjugadores de la Arandina investigados por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años y apoya la comparecencia de dos nuevos testigos en la instrucción que fueron rechazados, en su día, por la jueza.

En principio, se trata de una joven quien detalla que estuvo con los tres futbolistas en el día de autos en el bar que se encuentra en los bajos del edificio donde vivían. Temporalmente, el encuentro se sitúa poco tiempo después de que estén fechados los presuntos hechos. El Tribunal burgalés considera importante que la testigo confirme o no su presencia en el establecimiento y también que se concrete la hora exacta.

Otro de los testigos que prestará declaración es un chico, menor de edad, futbolistas de un equipo catalán, que participó en un campus en Aranda entre el 6 y el 10 de diciembre y que, según el escrito de la defensa, estrechó relación con la víctima. La Audiencia considera que el testimonio del joven puede aportar luz sobre el estado anímico en el que se encontraba la menor en los días posteriores a los hechos denunciados. La petición de esos dos testimonios contó también con el respaldo de la fiscalía.

Sin embargo, la tribunal no ve necesaria la comparecencia de otros de los testigos pedidos por parte de la defensa. En este caso se trata de tres menores que no considera «de referencia», ya que los datos que pueden relatar ya han sido puestos de manifiesto por otros testigos. Al respecto recuerda que las no diligencias de prueba no son «ilimitadas», que no existe «indefensión» entre las partes y que el resto de testigos o periciales se podrán practicar en el juicio oral. El Tribunal burgalés se opone a la solicitud de información al centro donde cursa estudios la adolescente como había solicitado una de las defensas.

Por otra parte, la jueza instructora se tendrá que posicionar también respecto a la petición de testimonios por parte de la acusación particular que solicita la comparecencia de varios jóvenes que compartían grupo de whatsapp con los investigados y que consideran relevantes después de los último informe de estudio de móviles.