Andrés Hernando adquiere Hiperbaric y evita su venta a la estadounidense JBT Andrés Hernándo ha comprado hiperbaric, empresa que ha encabezado durante muchos años / Antonio Quintero El que fuese director general de la empresa ha ejercido su derecho de adquisición preferente y ha comprado la empresa, de la que ya poseía el 10%, por 135 millones de euros ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Miércoles, 31 enero 2018, 16:45

Andrés Hernando, director general de Hiperbaric hasta el pasado día 16 de enero, ha ejercido su derecho de adquisición preferente, como propietario del 10% de la empresa, y la ha comprado por 135 millones de euros. Hernando ha conseguido poner de acuerdo a algunos fondos de inversión, los cuales no ha concretado, y ha igualado la oferta que presentó a finales del pasado año la estadounidense JBT, competidora directa de Hiperbaric en todo el mundo.

De esta manera, Andrés Hernando ha conseguido que se esfumen los temores sobre la continuidad de la firma burgalesa, tal y como esta se conoce. Hernando, en declaraciones a BURGOSconecta, ha apuntado que defender el peso de la firma burgalesa siempre ha sido su «bandera», desde que conociese que la familia Nicolás Correa, propietaria del 90% de la empresa, quería poner a la venta Hiperbaric.

En este sentido, Hernando ha explicado que no temía tanto la continuidad de la empresa, como sí «se ponía en riesgo» la línea de I+D+I ue lleva desarrollando Hiperbaric durante muchos años. No en vano, ha defendido el ex director general, corrían peligro los puestos de trabajo «de calidad» que ofrece actualmente la empresa, en la que más del 50% de su cerca de cien empleados son ingenieros.

Ahora, Andrés Hernando tiene dos 90 días naturales para materializar su derecho de adquisición preferente, lo que espera poder a llevar a efecto en menos tiempo, según ha confesado. Por su parte, la familia Nicolás Correa perderá el 90% de la propiedad de la empresa, que ha estado muy próximo a quedar en manos de JBT, y el peso de una firma burgalesa, con más del 60% de cuota de mercado en el desarrollo y fabricación de máquinas de envasado a muy alta presión, sería asumido por los estadounidenses, que, con su 30% de cuota, pasarían a tener el control total del desarrollo de esta tecnología.

Decisión valiente

Para llegar a esta situación, Andrés Hernando ha confesado como el cambio generacional en la familia Nicolás Correa y las discrepancias en la estrategia que debía seguir la empresa acabaron con la decisión de vender la parte mayoritariamente de la empresa. Tal y como ha explicado Hernando, desde que la familia le comunicó esta decisión, él les avanzó su deseo de hacerse con el 90% de Hiperbaric, para lo cual no ha parado de trabajar, buscando ayuda de fondos de inversión.

Finalmente, Hernando ha conseguido que sus conversaciones cristalizasen y la venta a JBT se haya paralizado en el último momento. De hecho, él fue el director general de Hiperbaric hasta el 16 de enero, fecha en la que se daba por hecha la venta a la compañía norteamericana. Ahora, Andrés Hernando pasará a ser consejero delegado y mantendrá su compromiso con una empresa a la que ha pertenecido y liderado durante 18 años.