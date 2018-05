CASO ARANDINA Las acusaciones del Caso Arandina se inclinan por un delito de agresión sexual con intimidación El abogado de la menor supuestamente agredida sexualmente por tres jugadores de la Arandina Club de Fútbol, Fernando García Puertas, entrando al juzgado de Aranda de Duero (Burgos), / Paco Santamaría-EFE Las defensas mantienen que los testimonios y pruebas desmontan «la fantasía» de la menor SUSANA GUTIÉRREZ ARANDA DE DUERO Viernes, 11 mayo 2018, 18:10

Las acusaciones popular y particular del denominado Caso Arandina se inclinan por calificar el delito que se está investigando como una agresión sexual con intimidación, mientras que las defensas de los tres ex futbolistas mantienen que las diligencias están contribuyendo a desmontar «la fantasía que ha montado» la denunciante. La instrucción de las diligencias abiertas por el juzgado número 1 de Aranda de Duero, tras la denuncia presentada por una menor de 15 años por una presunta agresión sexual por parte de tres exjugadores de la Arandina C.F, ha entrado en su última fase con la testificación este viernes de un joven, mayor de edad, que mantuvo contacto con la adolescente en el periodo que se produjeron los supuestos hechos.

El joven ha detallado ante la jueza que conoció a la víctima al ser el monitor de bádminton de sus hermanas menores y entabló una relación que calificó «de amistad» telefónica, según fuentes judiciales. En su testimonio ha narrado que no notó ningún cambio de actitud en la chica en los días posteriores a los hechos denunciados y que no le contó nada sobre esas circunstancias que se están investigado. Asimismo, ha indicado que cuando tuvo constancia de la denuncia a través de los medios de comunicación, envió un mensaje a la menor para conocer su estado y no tuvo respuesta. En su declaración ha afirmado que, desde entonces, no ha vuelto a contactar con la víctima. El testigo fue llamado a declarar por parte defensa después de que su nombre apareciera en el informe policial sobre el volcado de la información de los teléfonos móviles. En el mismo se concluía que la víctima y el joven mantuvieron «un encuentro» en la tarde del 27 de noviembre, tres días después de los hechos denunciados.

El abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, ha declarado que, a su entender, la instrucción está prácticamente terminada, ya que «el delito está bastante claro» y «no necesito nada más para hacer el escrito de acusación». Al respecto, se ha decantado por un «supuesto de una agresión sexual con utilización de intimidación». Sobre una posible prolongación del periodo de instrucción, ha opinado que respondería a una estrategia de la defensa que «pueda querer buscar algún elemento que pueda favorecerles, pero creo que no lo van ha encontrar». Por su parte, el abogado de la víctima, Fernando García Puertas ha apostado también por un presunto delito de «agresión sexual», aunque ha insistido en que «todavía es pronto» para confirmarlo.

Fantasía de la menor

«Hay muchas piezas del puzle que se están cayendo por sí solas y no encajan con la denuncia presentada por la menor. Es una fantasía y cada vez se está desmontando más la historia». Esa es la valoración de la investigación que he realizado la abogada de dos de los investigados, Olga Navarro. Al respeto, ha incidido en que, el testigo de este viernes, confirmó que la actitud de la víctima después de los hechos denunciados «no varía, demuestra que no existen posibles secuelas, que tiene comportamiento normal. Este testigo se une a la lista declaraciones en las que la actitud de ella no encaja con los hechos tan graves que denuncia».

El periodo de instrucción, para Navarro, está casi finalizando, aunque no ha descartado solicitar alguna nueva comparecencia después de estudiar el contenido completo del volcado de móviles que se encuentra custodiado en un disco duro en el juzgado arandino.

Más allá de las testificales, el proceso también está pendiente de los resultados de los test de madurez realizados a la víctima y a los tres investigados, el estudio de los restos biológicos que se encontraron en el registro del piso que compartían los futbolistas y donde ocurrieron los presuntos hechos, además de la ampliación de información requerida a Instagram.