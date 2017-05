Cerca de un millar de personas se manifiestan por la crisis de las listas de espera

Alrededor de un millar de personas han secundado hoy una nueva movilización convocada a las puertas del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por la Plataforma por la Sanidad Púbica de Burgos, en este caso motivada por la polémica en torno a la supuesta "manipulación" de las listas de espera en el área de Quirúrgica. Una manifestación que, según ha explicado Juan Antonio Ayllón, portavoz de la plataforma, inicialmente no estaba prevista en el calendario de movilizaciones, pero que finalmente se ha celebrado por la propia presión ciudadana. "La gente nos está pidiendo que salgamos a manifestarnos", ha señalado.

Y eso es precisamente lo que han hecho, enarbolando varias críticas concretas, empezando por la simple existencia de las listas de espera, que "suponen un atentado a la dignidad de las personas" más allá de las posibles "consecuencias para la salud" que pudieran tener y que, en todo caso, "no son creíbles". A partir de ahí, desde la plataforma se hace hincapié en la "manifiesta ineficacia de la Junta y de los gestores del hospital", que no han sido capaces de gestionar el conflicto. En la cabeza de este grupo, Ayllón sitúa al consejero de Sanidad, al que acusa de "no haber respondido" ninguna de las cuestiones que se le han ido poniendo sobre la mesa en las últimas semanas".

Vista la situación, desde la plataforma se ha vuelto a exigir la dimisión inmediata de Sáez Aguado. Una vez más. Eso sí, en este caso, el colectivo extiende esa exigencia a "todos los que tienen que ver" con la gestión de la lista de espera del área de Quirúrgica en caso de que tengan responsabilidades en el conflicto, incluidos los jefes de servicio.

Y todo ello enmarcado en la ya tradicional reivindicación de recuperación para lo público de todos los servicios externalizados en el HUBU, que suponen un "desperdicio" de "entre 35 y 40 millones de euros cada año", según Ayllón.

Con todo, los portavoces de la plataforma tendrán la ocasión de poner encima de la mesa todas estas reivindicaciones la semana que viene, cuando está prevista la celebración de un encuentro con el propio consejero de Sanidad. Una reunión a la que el colectivo acudirá tras un debate interno que se ha resuelto por un "escaso margen". "Vamos a ir por deferencia institucional", pero "no a que nos tomen el peo", sino "con un planteamiento duro y exigente", que pasa inexcusablemente por la "recuperación" del hospital, ha subrayado Ayllón.