La Junta asegura que la vacuna administrada erróneamente a una niña de dos meses no generó riesgos para su salud

La Delegación de la Junta de Castilla y León ha asegurado hoy que la vacuna administrada por error a una niña de dos meses en Melgar de Fernamental, la cual ha derivado en la presentación de una denuncia por parte de la familia, "no puso en riesgo la salud de la niña". En un comunicado emitido por la propia Delegación se explica que "el motivo de que la vacuna 23-valente", diseñada para mayores de 14 años, no se pueda administrar a menores de 2 años "se debe a que no protege a niños tan pequeños, no a que existan problemas de seguridad".

En este sentido, desde la Delegación aseguran que una vez reconocido el error de administración de la vacuna "se informó de inmediato a la familia". Además, insisten, la niña "no presentó efectos adversos relacionados con esta vacuna administrada por error, ni con la vacuna hexavalente (hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, polio inactivada y haemophilus influenzae-b) que se había administrado previamente en la misma consulta".

A partir de ahí, los facultativos indicaron "observación en su domicilio, pero ante la presión e insistencia se le derivó al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en una ambulancia sin motivo médico que lo justificara".

De esta manera, la Delegación de la Junta pretende salir en defensa de la actuación de los facultativos sanitarios que gestionaron un suceso que acabó con la interposición de una denuncia ante la Guardia Civil por supuesta negligencia médica.