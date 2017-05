Rico formaliza su precandidatura a presidir el PP de Burgos presentando 452 avales

El actual presidente del PP de Burgos, César Rico, ha formalizado hoy su precandidatura a la reelección como máximo responsable del partido en Burgos, un objetivo que cada vez parece más cercano. No en vano, mañana a las 20 horas se cierra el plazo de presentación de precandidaturas y por el momento no han trascendido otros posibles aspirantes, lo que le deja el camino libre para la reelección.

De momento, Rico ha presentado su precandidatura acompañándola de 452 avales, una cifra muy superior a los 90 exigidos según los estatutos, lo que da muestra del apoyo que ha obtenido hasta la fecha. Ahora, será el Comité Organizador del Congreso Provincial el que analice los avales y, llegado el caso, oficialice la candidatura de Rico, que se refrendaría durante el propio Congreso, previsto para el 3 de junio.

En este sentido, Rico ha asegurado afrontar el proceso con «ilusión» y «orgullo». No en vano, ha recordado, el PP es «la mayor formación política de Burgos, Castilla y León y España» y es todo un «honor» aspirar a la Presidencia provincial, sobre todo en un momento en el que el partido está en plena lucha por recuperar la masa de votantes perdida en los últimos años. «El reto que se marcará la nueva Junta Directiva será recuperar la confianza de los burgaleses» en 2019, una fecha marcada en rojo por los comicios locales y autonómicos.

De momento, Rico no ha querido abordar detalles del programa, toda vez que este saldrá de las ponencias que se debatan en el Congreso. «No es mi programa electoral, sino el de todo el partido», ha insistido.

Tampoco ha querido adelantar el ya precandidato el equipo que pretende conformar a su alrededor. Solo una cosa es segura: Javier Lacalle no formará parte de él, o al menos no en la primera fila. El actual secretario provincial del partido y alcalde de la capital ha confirmado hoy mismo que no asumirá responsabilidades durante esta nueva etapa al haber sido nombrado recientemente vicesecretario de Organización y Electoral del PP de Castilla y León.