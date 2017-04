El TSJ desestima la solicitud de 15 millones de indemnización por la construcción ilegal de la depuradora de Aranda

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la solicitud del Hostal El Ventorro de recibir una indemnización de cerca de 15 millones de euros, por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la construcción ilegal de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Los demandantes argumentaban el menoscabo económico y los daños y perjucios personales sufridos por la situación de ilegalidad de la depuradora durante quince años.

El juez considera que no procede el pago de casi de 13,5 millones de euros que solicitaban los demandantes, argumentando que la construcción de la planta depuradora en las inmediaciones del establecimiento impidió que se realizara una ampliación prevista en el año 2000. Según la sentencia, esa ampliación no procedía, al querer realizarse sobre terreno rústico con especial protección agraria, cuyos usos no son compatibles con los proyectados, «ya que no se justifica ni la utilizad pública ni el interés social».

Asismismo, se reclamaba alrededor de 1,4 millones de euros en concepto de daños y perjucios sufridos durante los quince años del proceso, aludiendo incluso a enfermedades adquiridas durante ese tiempo. Petición que también deniega al juez, al considerarla que es un asunto personal y no de la mercantil. Además, la sentencia considera que «procede poner claramente de manifiesto que es exagerado pedir» esa cantidad económica porque «queda cubierta por la cantidad reconocida por el Ayuntamiento que es muy superior a lo que podría dar lugar por estos daños». De esta manera, el Ayuntamiento de Aranda de Duero tendrá que pagar únicamente al demandante los 100.000 euros que ofreció como compensación en el proceso de legalización de la Edar.

Legalización

En enero de 2015, un auto de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificaba la inejecutividad de la sentencia que declaraba ilegal la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Aranda de Duero, «por haber sigo legalizada la construcción». Por otra parte, se dejaba abierta la puerta para que por parte de la mercantil «Hostal El Ventorro» se pueda plantear un incidente de fijación de daños y perjuicios «los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a 100.000 euros».

Todo el proceso data de 2001 cuando se construyó la planta depuradora sin guardar la distancia mínima marcada de 2 kilómetros hasta el término municipal más cercano y tampoco se aprobó la excepcionalidad. Los propietarios del Hostal el Ventorro situado en las cercanías de la EDAR, comenzaron una batalla judicial hasta que una sentencia del Tribunal Supremo determinó la ilegalidad de la planta y ordenó la restitución a su estado primitivo con su derribo. El Ayuntamiento de Aranda de Duero comenzó en 2012 los tramites de legalización que desembocan en su concesión. La legalización se fundamentó en la «imposibilidad de construir otra depuradora en un tramo inferior del río al encontrarse las riberas del río Duero y afluentes y que construirla en un tramo superior implicaría acercarla considerablemente a Aranda de Duero, lo cual implicaría causar un grave perjuicio atendiendo a los vientos dominantes en la zona».