La mujer de Burgos de 64 años que dio a luz a mellizos lucha por recuperar la custodia de su primogénita

Mauricia I.A., la mujer de 64 años de edad que hace poco más de un mes dio a luz a mellizos en Burgos tras someterse a un tratamiento de inseminación artificial, ha reclamado hoy que su otra hija, una menor de 6 años de edad cuya custodia le fue retirada por los Servicios Sociales, regrese a Burgos. Lo ha hecho en la Audiencia Provincial, donde ha acudido con su abogado para defender el recurso de apelación presentado tiempo atrás, mediante el que exigen que la niña regrese «al entorno familiar», tal y como ordena una resolución judicial anterior.

Por partes. Los Servicios Sociales de Burgos le retiraron la custodia de la menor en 2014 al considerar que la niña se encontraba en una situación de «desamparo» por parte de su progenitora. Según los informes presentados entonces, la menor presentaba problemas de socialización, sus condiciones higiénicas eran «deficitarias» y, en definitiva, las atenciones de la madre no eran las adecuadas.

Una vez perdida la custodia, la menor fue trasladada hasta Canadá, donde permanece actualmente en régimen de acogimiento con varios familiares mientras la madre continúa peleando para que vuelva con ella, una petición que fue ya aceptada por la Audiencia en una resolución anterior, pero que todavía no se ha hecho efectiva.

Y eso es precisamente lo que alegan tanto la madre como su abogado, que insisten en que «en un Estado de Derecho, las resoluciones deben cumplirse». «Si asumimos que todos estamos aquí en beneficio de la menor, vamos a entender que lo que resolvió la Audiencia Provincial fue ajustado a derecho y estuvo razonablemente motivado», ha afirmado el abogado a la salida de la vista.

Sea como fuere, ahora la pelota está en el tejado del tribunal, que deberá decidir en las próximas semanas cómo actuar. «La decisión la debe adoptar el tribunal, que es soberano» y debe resolver un caso que, según reconoce el propio abogado, es «peculiar».

No en vano, todo el proceso ha coincidido en el tiempo con el alumbramiento de los otros dos hijos de Mauricia, que se ha convertido en foco de noticias y debates en numerosos ámbitos en las últimas semanas. De hecho, los propios Servicios Sociales han comenzado a elaborar un expediente para valorar si la mujer está preparada para atender a otros dos niños después de que se le retirara la custodia de su primogénita.

De momento, la mujer se encuentra «bien» tras el parto. Los niños están sanos y elude entrar en polémicas. «Jamás hubiera pensado nada de esto. Todas las decisiones que he tomado las he tomado yo. No entiendo por qué tiene que molestar que una persona mayor tome esta decisión», máxime cuando la gestación se ha desarrollado sin problemas, ha subrayado a la salida del juicio al tiempo que confiaba en que su primogénita regrese «a casa».