El Ayuntamiento de Burgos solicita el «cierre definitivo» de Santa María de Garoña

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha instado hoy formalmente al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a que "no avale la reapertura de la central nuclear de Garoña y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo y desmantelamiento". La instancia es el resultado de una proposición de urgencia elevada a debate plenario por Ciudadanos, que finalmente ha recibido el apoyo del PSOE, de Imagina Burgos y de la concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate. El PP ha sido el único grupo en votar en contra de la iniciativa, mientras que el otro concejal no adscrito en la Corporación municipal, Fernando Gómez, se ha abstenido.

En este sentido, tanto Ciudadanos como PSOE e Imagina Burgos han considerado que una eventual licencia de reapertura de la planta supondría un "riesgo" que, además, no cuenta con el consenso en el Congreso. Eso, unido a la escasa aportación que tiene la central nuclear en el mercado energético español y a las dudas generadas en torno a su viabilidad económica, ha sido suficiente como para que la propuesta saliera adelante. Eso sí, finalmente se ha aprobado con una enmienda planteada por el PSOE mediante la que se insta al Ministerio a reactivar y actualizar el Plan de Reindustrialización aprobado por el Gobierno de Zapatero.

Por su parte, el PP se ha quedado solo en su rechazo a la propuesta, insistiendo en que la decisión definitiva, una vez que el CSN ha avalado la seguridad, debería depender exclusivamente de las empresas. "No somos quienes para marcar la vida útil" de las centrales nucleares, ha asegurado el concejal y también presidente de la Diputación, César Rico.