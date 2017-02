Aprobado inicialmente el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado esta mañana luz verde inicial al proyecto de presupuestos de 2017 con los votos a favor del PP y del concejal no adscrito Fernando Gómez y con la abstención del PSOE y de la también concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate. Según ha explicado durante la sesión plenaria el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, las cuentas municipales para este ejercicio se incrementan un 2,65 por ciento hasta superar los 203 millones de euros.

El incremento presupuestario viene consolidado por un aumento en la previsión de ingresos vía tributos y por una operación de crédito con la que se pretenden cubrir todas las inversiones incluidas en el documento a propuesta de diferentes grupos de la oposición. La mayor parte de dichas propuestas han llegado de la mano del PSOE, que semanas atrás arrancó un compromiso por parte del Equipo de Gobierno para incluir todas las exigencias planteadas en el inicio de la negociación. En este sentido, cabe destacar la inclusión de partidas destinadas a la mejora de la urbanización de diferentes barrios de la ciudad o al desarrollo del nuevo puente de Las Rebolledas, así como a la compra de material para la Policía Local y los Bomberos o a la adquisición de nuevos autobuses urbanos, entre otras muchas. A mayores, además, el Equipo de Gobierno también se ha comprometido a ceder al PSOE la decisión sobre el destino de más de 6,5 millones de euros de las inversiones financieramente sostenibles.

Asimismo, el Ejecutivo local también ha incorporado varias de las propuestas elevadas durante la negociación por los dos concejales no adscritos, así como por Ciudadanos, que finalmente ha votado en contra del expediente, generando "sorpresa" y críticas del PP a partes iguales. No en vano, ambas formaciones firmaron semanas atrás un acuerdo para evitar la moción de censura que según el PP ha tenido reflejo en el presupuesto y según Ciudadanos no. Al menos no en su totalidad.

Por su parte, el Grupo Municipal de Imagina Burgos también ha votado en contra del presupuesto, entendiendo que "es más de lo mismo" y que es el resultado de la "conformación de una nueva mayoría" entre el PP y el PSOE.