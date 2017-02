El Ayuntamiento de Aranda plantea la construcción de nuevas instalaciones deportivas

El concejal de Deportes de Aranda, Emilio Berzosa plantea la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas en el complejo de El Montecillo. En principio, defiende las construcción de varias pistas de padel y una zona de skate, una propuesta abierta a las aportaciones de los partidos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Equo se opone a la construcción de nuevas instalaciones de nueva construcción, mientras siga habiendo instalaciones deportivas municipales deterioradas.

Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Equo no tiene sentido sentarse a debatir qué posibles instalaciones se pueden crear en la nueva zona vallada del Montecillo mientras siga habiendo instalaciones deportivas que no reúnen las condiciones óptimas para su uso. Y es que las pistas de atletismo, por ejemplo, llevan mucho tiempo que no reúnen los requisitos exigidos para su uso, quedando en evidencia ya que la Federación de Atletismo no organiza en Aranda ninguna prueba por este motivo. «El atletismo es un deporte que ha sido y es, en el que más deportistas arandinos han sido reconocidos y en el que menos se invierte es sus instalaciones» lamenta su portavoz Jonathan Gete.

Además de la pista de atletismo, para este grupo, existen numerosas pistas deportivas en los barrios que están destrozadas lo que impide su uso por parte de los y las vecinas de la Villa. Las pistas que más llaman la atención por su deterioro se encuentran en el barrio de La Estación, en el Polígono Residencial y en el Ferial Bañuelos. Así como las casi inexistentes del resto de los barrios.

También polideportivos como El Príncipe o El Chelva se encuentran deteriorados por la antigüedad que tienen y la nula inversión que se ha hecho durante todos estos años por parte de los diferentes concejales de deportes; aseguran.