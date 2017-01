El Ayuntamiento exige a la empresa de la Ora que devuelva lo cobrado de más en la aplicación móvil

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranda exige a la empresa adjudicataria de la gestión de la zona azul que devuelva a los usurios el diez por ciento a mayores que ha aplicado desde octubre, a los usuarios de la aplicación de móvil para el pago de tickets y cancelación de multas. El portavoz del gobierno municipal, Emilio Berzosa, ha explicado que sin permiso del Consistorio la empresa ha aplicado ese aumento al cambiar de plataforma digital.

«Eso no se puede hacer y exigimos que devuelvan todo ese dinero cobrado de más», ha explicado Berzosa. En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento no tiene datos exactos del número de usuarios afectado, ni la cifra que se debe devolver, «pero como todo aquello queda registrado por los pagos con tarjeta en el móvil no será difícil acceder a ellos».