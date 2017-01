Un millar de personas se concentran en contra de la reducción de condena del asesino de Ana González

Más de un millar de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Aranda Duero para apoyar a la familia de Ana Isabel González, la arandina de 47 años asesinada por su ex pareja en Torremolinos en 2014, y mostrar su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha rebajado en ocho años la pena de 25 interpuesta por un jurado popular a su asesino, Carlos Río. La reducción de la condena, según el juez, estaba argumentada al no contemplar el ensañamiento que se había reflejado en la sentencia de primera instancia.

La hermana de la víctima, Marian Gonzalez ha confirmado que la familia ya ha recurrido la resolución judicial ante el Tribunal Supremo y manifestó que además “nos han recomendado que llevemos a cabo estas convocatorias para hacer visible el apoyo ciudadano”. En este sentido, ha explicado que se ha comenzado también una recogida de firmas, ya que “se necesitan 15.000 rúbricas para obligarles a volver a leer la sentencia”, afirmó. De momento, ya se cuenta con 5.000 apoyos y se sigue adelante con la campaña por las calles de la ciudad, en establecimientos comerciales y charge.org.

La familia de Ana Isabel no entiende como el juez del TSJA no vio ensañamiento en las 30 puñaladas que recibió la mujer por parte de su ex pareja hasta que le causó la muerte.

Esta es la primera concentración que se celebra, pero hay otra convocatoria que tendrá lugar el próximo domingo 5 de febrero en Torremolinos, lugar donde Ana Isabel fue asesinada y donde ejercía de profesora en un colegio. Sus alumnos han querido organizar un acto de apoyo en el que también estará la familia. Los padres y hermanos de Ana Isabel agradecieron todas las muestras de apoyo y el respaldo que están teniendo en los diversos actos de protesta. “No sentimos muy arropados, muy agradecidos, ya no sabemos de dónde sacar fuerzas”, concluye Marian.