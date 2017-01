La familia de Ana González recurrirá al Supremo después de la reducción de la pena de su asesino

La familia de Ana Isabel González, la arandina de 47 años asesinada por su ex pareja en 2014 en Torremolinos, acudirá al Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya reducido en ocho años la pena de 25 que le impuso a su asesino un jurado popular.

La hermana de la víctima, Marian González, ha calificado esta sentencia como un «auténtico varapalo» que les ha llevado a «no creer en la justicia». El Alto Tribunal andaluz rebaja la pena a Carlos Río al considerar que el acto no implicó ensañamiento, a pesar de que la víctima fue encontrada en su casa con 30 puñaladas.

Aunque, en primera instancia, el jurado popular consideró que el asesinato tenía los agravantes de alevosía y ensañamiento, ahora tras el recurso del acusado, el magistrado entiende que no hay pruebas de lo segundo. En la sentencia se especifica que la definición legal de ensañamiento no coincide con la popular. En este sentido, el juez mantiene que el número de golpes revela lo que «en lenguaje común es saña, pero no necesariamente equivalente a ensañamiento». Al respecto, añade que reiterar una agresión que puede causar la muerte «no basta», sino que es preciso «que con ello lo pretendido sea aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa». También se ha tenido en cuenta el atenuante de confesión, un hecho tampoco valorado por el jurado popular que no dio por probada esa circunstancia. El acusado defendió que le comunicó a la pareja de su sobrina que había matado a su ex pareja.

La hermana de la fallecida se lamenta de esta decisión judicial argumentando que su ejecutor «le asestó 30 puñaladas cuando ella le suplicaba que por favor no la matara. Él ha declarado que paró, pero decidió continuar porque quería verla sufrir. ¿Si eso no es ensañamiento, qué es entonces?», se pregunta. Respecto a la confesión, no comparte tampoco la decisión del juez ya que «fingió un intento de suicidio y estando ingresado se escapó del hospital, cuando la familia salió a buscarle por Torremolinos le encontró ese chico al que le contó lo sucedido».

Concentración

Marian González considera necesario «hacer algo», ya que, en caso contrario, «no vamos a poder acabar nunca con la violencia de género con condenas tan gratuitas». Asimismo, añadió que la familia lo único que pide es que «se le imponga la condena que marca la ley, no queremos más».

La familia apoyada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda trabaja en la convocatoria de una concentración el próximo sábado en la Plaza Mayor para mostrar el desacuerdo social con esta reducción de condena. «Nos están llamando muchas personas. La gente quiere hacer algo, luchar por la justicia, que es lo único que la queda a Ana», concluye.