UNARD, el programa de la Universidad Isabel I con el que se forman deportistas de alto nivel de toda España

Casi 70 deportistas de alto nivel forman parte del programa Universidad del Alto Rendimiento Deportivo (UNARD) de la Universidad Isabel I. Repartidos por toda España, los hay de prácticamente de todas las edades y disciplinas deportivas, pero todos ellos están en el programa con un mismo objetivo: formarse y obtener una titulación académica, para que cuando finalicen su carrera en el deporte puedan competir con máximas garantías en el mercado laboral. O incluso, en el peor de los casos, para no quedarse sin opciones en el supuesto de que una lesión les aparte de sus carreras antes de tiempo.

El programa se puso en marcha en el año 2013 bajo la premisa de ayudar a los deportistas de alto nivel a armonizar el deporte con los estudios, y lo hizo de la mano de la Universidad Isabel I, una institución estrechamente ligada al deporte. Su rector, Alberto Gómez Barahona, fue portero del Mirandés durante su juventud, y su vicerrectora, Olaia Abadía García de Vicuña, fue nadadora profesional, al igual que el responsable del Programa UNARD, Francisco García Isla. Los tres fueron los principales impulsores de este programa, ideado bajo la inspiración de su propia experiencia personal, pues sufrieron en sus propias carnes la necesidad de abandonar sus carreras deportivas antes de tiempo, al no poder compaginarlas con los estudios.

"La Universidad Isabel I es una universidad de y para el deporte, no solo por tener entre sus grados oficiales el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), el FP de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, y las enseñanzas de técnicos deportivos, sino por las puertas educativas que abre a todos los deportistas, en especial a los de alto nivel", asegura García Isla, según informaron en una nota de prensa.

Las claves de UNARD

El hecho de que la Universidad Isabel I sea una universidad online, es fundamental en el cometido de UNARD. Y es que para que la compatibilidad entre los estudios y las obligaciones propias de un deportista de alto nivel (largas jornadas de entrenamiento, viajes, competiciones, etc.) sea posible, es necesario que estos puedan trabajar desde casa, en lugar de asistir a clase. La metodología online permite que se pueda estudiar desde cualquier lugar en el que haya una conexión a internet.

"Entrenamos un mínimo de seis horas diarias, así que el tema de estudiar después de entrenar no es fácil. Gracias a la Universidad Isabel I he podido compaginar ambas cosas, porque con otras que lo intenté antes, la verdad, no pude", asegura Chema González, alumno UNARD de la Universidad Isabel I y jugador de baloncesto del Montakit Fuenlabrada, club que actualmente milita en la ACB.

En esta línea, otra profesional de la canasta, como Marta Tudanca, jugadora del Lacturale Araski, asegura que para ella fue definitiva la opción de la metodología online a la hora de elegir universidad.

"Dedicándome al deporte, como me dedico, a nivel profesional, no tengo tiempo de acudir presencialmente a las clases", asegura Marta, que actualmente cursa el Grado en Nutrición de la Universidad Isabel I.

Loreto Pacho, joven y prometedora atleta, que el pasado mes de mayo logró la primera medalla de oro en un campeonato universitario de atletismo para la Universidad Isabel I, destaca, por su parte, otras ventajas que ofrece el programa UNARD, como la flexibilidad en el calendario académico, tanto de exámenes, como de prácticas:

"La Universidad Isabel I te da facilidades para todo. Por ejemplo, yo no podía hacer las prácticas cuando estaban estipuladas y no me pusieron ningún problema para cambiármelas y que pudiera realizarlas más tarde", asegura.

Otro joven deportista UNARD con un brillante futuro por delante, el piragüista del equipo nacional, David Llorente, destaca como una de las ventajas el apoyo recibido por los tutores, que para este programa son, además de especialistas en formación y metodología online, expertos en rendimiento deportivo que conocen la realidad y necesidades de los deportistas.

"Gracias al programa UNARD, tenemos un tutor personal, que nos asesora en todo tipo de temas, como por ejemplo la elección de créditos o la organización del tiempo para lograr los mejores resultados, tanto académicos como deportivos", asegura David, que el pasado mes de septiembre recibió el Premio Pódium al Mejor Deportista Joven de Castilla y León.

Elogios

El programa UNARD de la Universidad Isabel I ha sido elogiado por algunos deportistas de gran trayectoria. Es el caso del exjugador de baloncesto Alfonso Reyes, que ahora preside la Asociación de Baloncestistas Profesionales, y que conoce a la perfección la importancia que tiene la formación para las personas que se dedican al deporte desde jóvenes.

"Compaginar tu vida deportiva con tu vida académica debería ser algo natural. Es muy importante no abandonar en ningún momento la formación. Lo normal es que el joven deportista tenga muchos años de carrera deportiva por delante. Sin embargo, nunca se sabe. Una lesión puede apartarte de tu vida deportiva cuando menos lo esperas. Si tienes estudios ya tienes algo a lo que agarrarte y que te puede salvar la vida, entre comillas", aseguraba durante una visita a la sede de la Universidad Isabel I en Burgos.

Para José Javier Hombrados, leyenda del balonmano nacional, que también ha podido conocer de cerca el funcionamiento del programa UNARD, la formación es incluso más importante para aquellos que se dedican a deportes más minoritarios que el fútbol o el baloncesto.

"En el balonmano, teniendo en cuenta la situación actual en la que está, lógicamente todos los jugadores se plantean tener una formación, porque el 'después del balonmano' de hoy en día, no es igual que el de antes, que el de mi época, por ejemplo. Además, lo hacen casi desde el inicio de sus carreras deportivas, lo cual es una ventaja".

La Universidad Isabel I cuenta además entre su profesorado con alguno de estos deportistas de alto nivel. Es el caso de Arturo Casado, campeón de Europa de la prueba de 1.500 de atletismo, que actualmente compagina su carrera deportiva con su labor como docente del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Isabel I.

"Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos más fácil el que podamos alcanzar muchos de los grandes objetivos que nos planteamos. Durante los últimos años se ha avanzado mucho y esta Universidad está contribuyendo, sin duda, a que los deportistas de hoy puedan tener un futuro mejor el día de mañana".