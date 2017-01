Hallan restos humanos en una sima de Miranda de Ebro

El Instituto de Medicina Legal de Burgos analizará restos humanos encontrados esta semana en una sima de Miranda de Ebro (Burgos), aunque descarta que puedan corresponder a los de Marisa Villaquirán, fallecida en 2003 y cuyo cadáver no se localizó, han informado a Efe fuentes de este organismo.

El marido de Villaquirán y el conductor del vehículo en el que se la vio por última vez el 7 de diciembre de 2003 fueron condenados a 14 y 8 años de cárcel respectivamente, en una sentencia de la Audiencia provincial de Burgos confirmada por el Tribunal Supremo, pero por secuestro, no por un asesinato que no se pudo acreditar al no encontrar el cuerpo.

El lugar donde aparecieron los restos que ahora se van a analizar, San Juan del Monte, es el mismo donde Villaquirán fue llevada por los dos condenados, según sus testimonios, por lo que su hallazgo levantó la inquietud en la localidad, donde durante años se han convocado actos de protesta y reivindicación para aclarar el paradero de la mujer.

Los restos fueron localizados el pasado domingo por unos cazadores que intentaban rescatar a uno de sus perros, que había caído en una sima de difícil acceso, a la que no se pudo acceder hasta el lunes, una vez informado el juzgado de guardia y con equipos de escalada para acceder al lugar.

Según fuentes de la investigación, se trata de parte de un fémur y otros dos fragmentos de hueso que parecen corresponder con el cráneo.

Los huesos estaban completamente limpios, sin piel ni restos de ropa, y todo apunta a que corresponderían a una persona fallecida décadas antes de la desaparición de Marisa Villaquirán.

Aunque la escasez de los restos hará muy difícil determinar el motivo del fallecimiento, no se descarta la posibilidad de que se trate de una muerte accidental, dado que se trata de una sima de la que sería muy difícil salir por medios propios