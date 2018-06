Rivas espera «lo mejor de las personas» del nuevo equipo de Pedro Sánchez José Luis Rivas, alcalde de Ávila. / Antonio Quintero El alcalde de Ávila ha dado la bienvenida al nuevo Gobierno y espera que se lleven a cabo los presupuestos previstos para la ciudad PAULA VELASCO Jueves, 7 junio 2018, 16:12

El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que espera que «todo sean buenos proyectos», refiriéndose al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, al que ha querido dar la bienvenida.

Igualmente espera «todo lo mejor de ellos mismos, de las personas, de su partido, y nosotros colaboraremos en la medida que hay que colaborar, poniendo todo nuestro interés, apoyo y confianza ya en ellos».

Por otro lado, el regidor del PP ha querido centrarse en los intereses que atañen a la provincia de Ávila haciendo alusión a los Presupuestos Generales del Estado. De ellos espera que se lleven a cabo con la mayor celeridad posible.

Con respecto a la pregunta de si tiene intención de ser cabeza de lista del PP para la alcaldía en las próximas elecciones, Rivas ha contestado que «no digo ni sí ni no, no lo tengo decidido». En cualquier caso, ha asegurado, ese tema «ahora no toca», ya que lo prioritario es pensar en los proyectos que ya están en marcha y en todos los que están por comenzar y que no han podido iniciarse por diversas circunstancias. «Aún queda un año de legislatura, que es lo que me preocupa a mí, al partido y al equipo de trabajo».