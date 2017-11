Podemos pide explicaciones a Pilar del Olmo sobre la estrategia minera El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández / EL NORTE Pablo Fernández opina que el PP da «la callada por respuesta» M.F.J. Ávila Miércoles, 29 noviembre 2017, 18:16

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, se ha dirigido a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para que comparezca y de explicaciones sobre la estrategia minera de la Junta.

Según Podemos, prima «la opacidad» en torno a la estrategia minera de la Junta. «Se han presentado alegaciones y peticiones de información y documentación», ha asegurado, mientras el Partido Popular «ha dado la callada por respuesta, contesta que se está trabajando en ello o que el proceso está en trámite».

Pablo Fernández ha reprochado al Partido Popular, al frente de la Junta, que favorezca la «despoblación» en el medio rural a través del «destrozo del patrimonio natural», la rotura y «contaminación de la provincia de Ávila» y la priorización de intereses económicos «por encima de las personas».

En ese sentido, se ha referido a la presencia de especies protegidas en los entornos abulenses afectados por las solicitudes de proyectos mineros: «la premisa es que la primera especie protegida deberían ser las personas».

Además, entran en juego elementos del patrimonio cultural, como la colegiata del municipio de Bonilla de la Sierra, en el que se pretende implantar una planta de lavado «a menos de 500 metros».

En una reunión con representantes de las plataformas anti-mina en Ávila, el portavoz ha agradecido a No a la Mina en la Sierra de Yemas, No a la Mina en el Valle del Corneja y No a la Mina en la Sierra de Gredos su implicación, ya que demuestran «que la sociedad civil organizada puede ganar muchas batallas». «Se llevarán el feldespato y dejarán el polvo», ha asegurado.