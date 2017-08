Las Plataformas anti-mina en Ávila rechazan la Estrategia Minera de la Junta Última comparecencia de las tres plataformas, representantes de las tres asociaciones anti-mina / El Norte Defienden que la implantación de minas no contribuirá a asentar población ni crear empleo M.F.J. Ávila Lunes, 28 agosto 2017, 10:29

Las tres principales plataformas anti-mineras de la provincia de Ávila se han unido para manifestar su rechazo a la Estrategia Minera 2017-2020 de la Junta de Castilla y León.

Las plataformas No a la Mina en la Sierra de Ávila, No a la Mina en el Valle del Corneja y No a la Mina en la Sierra de Yemas consideran que la estrategia supone un «despropósito para Ávila» y que ha sido configurada en época estival «con nocturnidad y alevosía».

No han convencido los principales argumentos de la Junta de Castilla y León sobre fijar población en el entorno rural y crear empleo, pues según las plataformas anti-mina en Ávila, «se confunde el concepto de sostenibilidad con el de viabilidad presente y futura de la minería«. «Una actividad no debe eliminar al resto de las existentes», defienden.

En cuanto al empleo, aluden a la Consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, por su afirmación de que la minería es nicho de empleo y fija población. Las tres plataformas lo contradicen, arguyendo que «pueblos o entornos rurales afectados por la minería han visto su población decrecer».

Critican que la Junta ni siquiera haya dado respuesta a las propuestas que «no se han tenido en cuenta», denotando que a la administración le importan más «los intereses de empresas y promotores mineros» que los «intereses generales».

Para las tres entidades, las 4.000 personas empleadas en las 483 explotaciones mineras activas de Castilla y León suponen «8,2 trabajadores» de media por explotación, lo que no compensa los «empleos sostenibles» que se destruyen. Además, especifican que esos 8 empleos que se crean corresponden a personal «con una alta cualificación y formación», lo que no se asocia a la «población rural».

Admiten que la estrategia podría ser funcional en otras provincias, atendiendo a la diversidad de cada territorio y sus necesidades, como Palencia, Burgos o León.

Acusan a Antonio y Javi S.L., empresa interesada en la Sierra de Ávila, y a Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles S.L., de buscar riqueza «en base a la ignorancia de las personas» y llevarse el negocio una vez extraído el feldespato «a Levante» respectivamente.

La treintena de medidas presentadas por la Junta en cuanto a promoción de micropymes en el medio rural podrían enfocarse a las micropymes dedicadas a la ganadería y a la agricultura, atendiendo al potencial del sector de la provincia, aseguran las tres plataformas.