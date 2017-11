La plantilla de Ornua se prepara para afrontar un ERTE El presidente del Comité de Empresa admite que «una empresa que no produce no puede sostenerse» M.F.J. Ávila Viernes, 17 noviembre 2017, 11:27

La reunión entre la Fundación para el Anclaje Empresarial, la administración regional y representantes del Comité de Empresa de Ornua, ha sentado las bases para futuras líneas de actuación, tanto en relación con la propia empresa como con los trabajadores.

Por el momento, la relación entre empresa y plantilla no ha percibido incumplimientos del compromiso original, aunque Joan Bombardó ha admitido, según Antonio del Río, que el ofrecimiento de pagar el sueldo íntegro a los trabajadores en los primeros meses, no será «viable en el tiempo».

El presidente del Comité de Empresa ha sacado algo «en claro» de la reunión: «una empresa que no produce no puede sostenerse, el ERTE es inminente». Calcula que los gastos de nómina mensuales que afronta la directiva superan los «250.00 euros». Por ello, en la reunión celebrada en Valladolid, Joan Bombardó se ha presentado «con dos abogados laborales para concretar las ayudas disponibles por parte de la Junta, tanto para la empresa como para la plantilla». El objetivo sería no perder «poder adquisitivo», a través del paro y complementos salariales de la administración regional.

Asimismo, en relación a los 15 empleados que se habían desplazado a Inglaterra, Madrid y Lugo como parte del Plan de Contingencia de Ornua para garantizar el producto a los clientes, Joan Bombardó habría explicado que «no se aumentará el número de trabajadores» fuera de Ávila, si no que se espera que regresen o se turnen en su labor de «controlar» la calidad del producto.

El grupo de trabajo constituido hoy, ha dedicado la primera jornada a un intercambio de opiniones y pareceres sobre la situación actual, sin ahondar en especificaciones que precisan de más información, sobre todo en el caso de la fábrica. Serán decisivos, en el caso de la empresa y su aseguradora, los resultados de la investigación en marcha de la Policía Judicial y Científica en la fábrica, con el fin de determinar el origen y consecuencias del fuego que arrasó la nave el 5 de noviembre.

Aspectos técnicos y concretos de actuación, serán debatidos en un futuro. Por ello, el presidente del Comité de Empresa de Ornua, Antonio del Río, ha asegurado que confía «en los representantes sindicales» a la hora de llevar a cabo una «negociación colectiva».

El encuentro ha sido encabezado por responsables de las consejerías de Agricultura, Economía y Hacienda y Empleo, los sindicatos UGT y CCOO a nivel regional, la patronal Cecale y el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en Ávila, Francisco Muñoz Retuerce.

Aunque en calidad de observadores, han estado presentes el Comité de Empresa, encabezado por Antonio del Río; el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, y Belén Carrasco, en nombre del Ayuntamiento, como teniente de alcalde de Hacienda.

En próximos días, el Comité de Empresa se reunirá con el Ayuntamiento de Ávila y acudirá a las Cortes de Castilla y León, donde se presentará una Proposición No de Ley conjunta en beneficio del caso Ornua.